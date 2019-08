Iers dansspektakel Riverdance komt met ‘25th Anniversary’-tour naar Oostende Timmy Van Assche

30 augustus 2019

13u19 0 Oostende De meest spectaculaire Ierse dansshow komt terug naar Oostende in de zomer van 2020 met een nieuwe productie. De show viert zijn 25ste verjaardag met een week lang shows in Kursaal Oostende van 21 tot en met 26 juli 2020. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.riverdance.be.

Producent Moya Doherty en regisseur John McColgan vieren de verjaardag met een vernieuwde versie van de show. Bill Whelan won eerder een Grammy Award voor de soundtrack en die werd voor deze editie volledig opnieuw opgenomen. “De nieuwe productie is even krachtig, passioneel en onvergetelijk als het origineel”, klinkt het. “Het spectaculair podium, de innovatieve belichting en projectie, de schitterende kostuums en een nieuwe generatie topdansers komen samen in een versie van Riverdance die helemaal klaar is voor de 21ste eeuw.”

Straffe cijfers

De show was al te zien in 47 verschillende landen. Meer dan 30 miljoen theatergangers werden met verstomming geslagen. Het begon in 1994 in het Point Theatre in Dublin tijdens het Eurovisiesongfestival. De show werd gecreëerd om de 4.000 mensen in het publiek en de 300 miljoen tv-kijkers te entertainen tijdens de pauze. “De grandioze, energieke choreografie verbaasde iedereen en zorgde voor een minutenlange staande ovatie.” Er volgden vijf weken uitverkochte shows in het Point Theatre in 1995, gevolgd door jarenlange tournees over de hele wereld. Riverdance - The 25th Anniversary Tour is te gast in Kursaal Oostende van 21 tot 26 juli 2020. Tickets vanaf 45 euro zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.riverdance.be.