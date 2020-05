Iedereen wil regenboogzebrapad, maar toch kibbelen gemeenteraadsleden Leen Belpaeme

25 mei 2020

21u47 2 Oostende De aanleg van een regenboogzebrapad zorgde voor een discussie op de virtuele gemeenteraad in Oostende. Ondanks de vaststelling dat eigenlijk alle partijen het idee genegen zijn, was er ongenoegen omdat oppositiepartij sp.a/stadsmakers een voorstel tot beslissing had ingediend terwijl de meerderheidspartijen het thema op de agenda hadden gezet als interpellatie. Het resultaat was politiek gekibbel.

Zo dienden drie van de vier meerderheidspartijen een interpellatie in om te pleiten voor een regenboogpad, maar later diende ook sp.a/stadsmakers een agendapunt in om vast te leggen dat de stad een regenboogpad zou aanleggen. Bij zo'n zebrapad worden de kleuren van de regenboog geschilderd tussen de bestaande witte markeringen om daarmee aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. Het punt werd echter weggestemd door de meerderheid. De motivatie was dat de stad zo’n pad wil aanleggen maar dat ze zelf willen beslissen waar het pad zal komen. Net voor de gemeenteraad werd bovendien een persbericht uitgestuurd vanuit het kabinet van de bevoegde schepen Silke Beirens waarin werd aangegeven dat de schepen het idee ondersteunt en zal onderzoeken op welke plaats in het Oostendse straatbeeld zo’n regenboogpad het best tot uiting komt. Bij sp.a/stadsmakers zorgde de mededeling voor wrevel. “Hebben jullie nu al beslist om zo’n pad aan te leggen of niet?”, vroeg John Crombez. Toen er geen antwoord kwam vroeg hij om de zitting te schorsen. Pas later verduidelijkte Beirens dat er nog geen beslissing is genomen. Tijdens de interpellaties werd door drie raadsleden van de meerderheid nog eens uitgebreid gepleit voor zo’n zebrapad. Ondertussen werd nog even doorgestoken aan sp.a dat het voorstel in de vorige legislatuur ook al op tafel werd gelegd door N-VA, maar toenmalig schepen Jean Vandecasteele (sp.a) vond dat toen geen goed idee. Ook schepen Björn Anseeuw apprecieerde het duidelijk niet dat de oppositie snel een voorstel tot beslissing had gemaakt om het regenboogzebrapad te realiseren.

Het is opvallend hoe een consensus rond dit nochtans symbolisch belangrijke thema zoveel politiek gekibbel kan veroorzaken. Een regenboogzebrapad zal er dus zeker komen in Oostende, nu is nog de vraag aan wie we dit zullen te danken hebben, of doet dat er niet echt toe?