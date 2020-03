Iedereen is waakzaam voor coronavirus, maar geen paniek Leen Belpaeme

02 maart 2020

17u11 0 Oostende In onze regio worden overal de nodige voorzorgsmaatregelen genomen tegen het coronavirus, maar er is geen grote ongerustheid.

In de luchthaven van Oostende werden affiches opgehangen met de nodige richtlijnen. Zo wordt gevraagd om regelmatig de handen te wassen en om reisdocumenten niet in de mond te stoppen tijdens het wachten. In het Woonzorgcentrum Jacky Maes in Bredene liggen de bewoners volgen adjunct directeur Jan Eerebout nog niet echt wakker van het virus. “Nu ook mensen in België besmet zijn begint die ongerustheid wel te groeien. We volgen de instructies op die we krijgen en we informeren ook ons personeel. Zo moeten personeelsleden die zich ziek voelen zeker thuis blijven en de huisarts contacteren, maar onze mensen zijn professioneel.”

In het Kursaal vindt zaterdag Bal rat mort plaats. Hier komen zo’n 600 feestvierders op af. “Voorlopig hebben we nog heel weinig vragen gekregen in verband met het evenement. We hebben ook geen andere optredens of beurzen op de agenda staan komend weekend. De vragen zullen misschien komen als we woensdag de praktische informatie versturen. Onze preventieadviseur is wel al volop bezig met het opmaak van een plan in het geval er maatregelen moeten genomen worden. Er zijn ook nog geen evenementen afgelast”, zegt Jonas Schoonbaert van het Kursaal.

Bij Scholengroep Stroom merkt algemeen directeur Chris Vandecasteele geen ongerustheid. Hij zette wel enkele preventieve richtlijnen op poten. “Onze directeurs van de 16 basisscholen, 8 secundaire scholen, 2 scholen voor buitengewoon onderwijs, 2 centra deeltijds onderwijs, 1 avondschool en 2 internaten moeten alert zijn voor leerlingen die uit risicogebieden komen. De leerkrachten kijken er ook op toe dat er veel aandacht is voor handhygiëne en dat er voldoende papier om de neus te snuiten. Kinderen die koorts hebben worden naar huis gestuurd en we zijn ook alert voor kinderen die veel hoesten. We geven dan ook het advies om contact op te nemen met de huisarts. Er is weliswaar geen reden tot paniek, wij doen gewoon ons werk verder. We krijgen wel enkele vragen van ouders, maar dat valt heel goed mee. Er waren vandaag ook geen grote afwezigheden. Alles gaat zijn gewone gang.”