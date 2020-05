Huwelijken in Oostende voortaan ook via livestream te volgen (als het bruidspaar dat wil) Timmy Van Assche

25 mei 2020

14u59 0 Oostende Niemand hoeft vanaf 1 juni nog een burgerlijk huwelijk in de Oostendse Alice Freyzaal te missen. De stad neemt de nodige technische ingrepen, zodat huwelijken voortaan rechtstreeks vanop afstand gevolgd kunnen worden - als een bruidspaar dat wil, natuurlijk.

Hoewel de trouwdag geldt als een van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven, is het niet altijd mogelijk om elke dierbare erbij te hebben. De redenen: vrienden of familieleden in het buitenland, professionele verplichtingen of het coronavirus, bijvoorbeeld.

“Vanaf 1 juni kan een koppel dat in Oostende trouwt, kiezen om het huwelijk te laten livestreamen. We sturen hen dan op voorhand de link door waarmee ze hun afwezige gasten digitaal kunnen uitnodigen om mee te volgen”, vertelt schepen van Burgerzaken Hina Bhatti (Open Vld). “We installeren een laptop met webcam op een onopvallende plaats in de trouwzaal van waaruit de plechtigheid toch mooi in beeld kan worden gebracht.”

Bhatti benadrukt dat het idee van een livestream al langer speelde, maar door het coronavirus sneller tot uitvoering kwam.

Door social distancing mogen voorlopig slechts maximaal dertig genodigden aanwezig zijn. Veel koppels stellen daarom hun huwelijk liever uit. “Maar dat is niet voor iedereen mogelijk door bijvoorbeeld gezondheids- of administratieve redenen. Met de livestreaming bieden we hiervoor een oplossing. Koppels die de beelden kunnen opnemen, hebben ook gegarandeerd een waardevolle herinnering aan hun speciale dag”, zegt schepen Bhatti.