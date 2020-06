Hulpdiensten rukken massaal uit voor gekapseisde kajak op Noordzee met twee drenkelingen, maar dat blijkt vals alarm Bart Boterman

15 juni 2020

18u10 0 Oostende De hulpdiensten zijn maandag rond 17.20 uur massaal uitgerukt voor een redding op de Noordzee ter hoogte van Mariakerke bij Oostende. Een wandelaar meldde aan de noodcentrale dat hij een kajak met twee inzittenden had zien kapseizen. De drenkelingen raakten niet meer aan boord en bevonden zich zo’n 300 meter voor de kust, luidde de oproep. Het bleek uiteindelijk om vals alarm te gaan.

Brandweer, politie, ziekenwagen, mug, reddingsboten van DAB Vloot en de reddingshelikopter NH90 van de basis in Koksijde waren al uitgerukt. “Uiteindelijk bleek het om een nodeloze interventie te gaan. Van een gekapseisde kajak was geen sprake en de wandelaar had zich vergist. We zijn snel weer richting de kazerne vertrokken”, zegt kapitein Dries Van der Veken van brandweerpost Oostende. De NH90 keerde nog voor de aankomst in Mariakerke terug richting Koksijde.

Ook zondag werd al een nodeloze zoekactie boven zee gehouden toen een kind van 5 jaar vermist raakte. De kleuter liep uiteindelijk verloren op de zeedijk en werd door de politie teruggevonden.