Huiskamers zijn opnieuw het decor voor unieke voorstellingen tijdens Chambres d’O. Wij geven vijf tips voor late beslissers Leen Belpaeme

24 januari 2020

11u15 0 Oostende Dit weekend kan je opnieuw het cultuurfestival Chambres d’O beleven in vierenveertig huiskamers van gastvrije Oostendenaren. Wij geven alvast graag nog vijf tips voor de late beslissers

Forced Labor

Met Forced Labor maakt Ugo Dehaes een dansvoorstelling met en over robots. Robots zijn alomtegenwoordig en er wordt verwacht dat ze tegen 2030 meer dan 800 miljoen jobs zullen overnemen. In Forced Labor stelt choreograaf Ugo Dehaes deze evolutie in vraag en vervangt hij de artiesten door artificiële intelligentie. Robots zijn immers altijd beschikbaar, nooit moe en moeten niet vergoed worden. Is het dat waar we naartoe willen? We vangen een glimp op van een toekomstige wereld zonder menselijke lichamen.

Familiedag

Zondag is de familiedag. Jong en oud genieten samen van de muzikale figurenvoorstelling De Gulle Boom over een jongetje die teveel verlangt van een boom. Ook is er de poëtische clownerievoorstelling Kontrol en in A Sensitive Case wordt een man opgesloten in een wereld van muizenvallen.

We may have come

In de Dr Ed Moreauxlaan kan je zondag ook nog terecht voor We may have come. Zozan Hoshi en Yamen Martini - beiden uit Syrië - brengen samen met de Oostendse pianiste Tina Fux via tekst en muziek hun verhaal: twee jonge vluchtelingen uit een voor ons vreemd land, maar met toch zoveel gelijkenissen. Ze tonen zich van hun intiemste kant.

vogelfilmpjes

In Voor Arie, geluiden van mijn vogels. Ze zijn inmiddels overleden, vanmorgen lag de laatste dood in zijn kooi verkennen pianiste Colette Broeckaert en kunstenares Anneleen De Causmaecker dan weer het gebied waar natuur en stedelijkheid elkaar raken. In een voorstelling die meandert tussen concert, installatie en performance worden citaten uit de pianoliteratuur bewerkt, getransformeerd en vervlochten met fieldrecordings en live gemanipuleerde beeldprojecties. Ze nemen je mee in een mysterieuze soundscape en een variëteit aan verknipte vogelfilmpjes.

Meetingpoint

Het verzamelpunt is De Kunstencampus aan Zee in de Ieperstraat 35. Medewerkers, publiek en artiesten komen daar samen voor een dampende kop koffie en een babbel of een lastminuteticket. Je kan hier ook kennis maken met het artistieke project Source Community 01. Met deze installatie wil Peter Defurne communicatie, overlevering én sociale interactie binnen een lokale bevolkingsgroep stimuleren.

Wie last-minute nog iets wil ontdekken kan nog tickets kopen in het festivalcentrum in de Ieperstraat 35 of aan de deur van de huiskamer. Alle info via www.chambresdohuiskamerfestival.be