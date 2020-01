Huis onbewoonbaar door uitslaande brand in veranda, twee aanwezigen preventief naar ziekenhuis Bart Boterman

18 januari 2020

10u48 1 Oostende In de Roekstraat in Stene, een wijk naast het sportpark De Schorre, brak vrijdagavond rond 23.30 uur een zware brand uit in een alleenstaande woning. Twee personen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten de kliniek alweer verlaten. Het huis is onbewoonbaar.

Toen de brandweer aankwam, ging het al om een uitslaande brand in de veranda en het vuur sloeg over naar de leefruimte. Twee aanwezigen hadden rook ingeademd en werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De pompiers van Oostende, Gistel en Middelkerke gingen de brand meteen te lijf en konden voorkomen dat het vuur verder uitbreidde. De woning is echter ernstig aangetast door rookschade en roetafzetting en is onbewoonbaar. De bewoner trekt in bij een familielid tot wanneer de schade hersteld is. Het vuur ontstond op accidentele wijze in de veranda. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet.

Eerder op de avond werd de brandweer ook al opgeroepen voor een brand in de Molenaarstraat in Stene. Daar ging het om een schouwbrand die dreigde te escaleren. Daar had men de situatie snel onder controle.