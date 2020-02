Huidig Kursaal bestaat 15 jaar, adjunct-directeur blikt terug: “Op dag 1 hadden we stoelen te kort en liep er water binnen” Leen BELPAEME

20 februari 2020

12u51 0 Oostende Het Kursaal Oostende viert dit jaar de 15de verjaardag van het gebouw zoals we het nu kennen. Adjunct-directeur Gwendoline Nys is al net zo lang aan boord. Ze maakte heel wat mee en blikt met ons terug op de meest spannende momenten in haar carrière bij het cultuurhuis. “Ik ging dineren met Shaggy en aperitieven met Liza Minelli. Pas achteraf besef je hoe bijzonder zulke momenten zijn.”

Op 17 december 2004 werd het vernieuwde Kursaal feestelijk geopend. Vier maanden eerder voegde Gwendoline Nys zich bij het kleine team van het Kursaal. “Ik werkte toen bij TUI, toen ik gevraagd werd om bij het Kursaal te komen werken. Pas na het derde gesprek met de directeur was ik overtuigd. Maar ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze. De voorbije 15 jaar waren een fantastische periode in mijn leven”, blikt Gwendoline terug. De eerste maanden waren heel spannend. “Het Kursaal was twee jaar gesloten geweest. Alles moest opnieuw opgestart worden. De taakverdeling moest herbekeken worden en de draaiboeken opstellen, zodat elk evenement vlot verloopt. Daarnaast moest ook het programma voor de komende jaren vorm krijgen. We moesten promotoren meenemen op de bouwwerf en voor hen een beeld schetsen van hoe het gebouw er moest gaan uitzien. Dat was echt een hectische periode.”

Op de dag van de opening bleek dat er geen stoelen stonden op het eerste balkon. Er moesten wel 120 mensen plaatsnemen tijdens de opening. We hebben last minute nog stoelen gehuurd. Gwendoline Nys

Geen stoelen

Tot op de dag van de opening bleef het spannend. Want de deadline werd bijna niet gehaald. “Er werd nog tot op het laatste moment gewerkt. Voor de opening bleek dat er geen stoelen stonden op het eerste balkon. Er moesten wel 120 mensen plaatsnemen tijdens de opening. We hebben dan last minute nog stoelen gehuurd met een leuning. Er liep ook overal nog water binnen. Alle medewerkers waren tussen het organiseren door in de weer met dweilen”, herinnert Gwendoline zich nog.

De meeste sterren die we hebben ontmoet, waren sympathiek. Zo wilde Liza Minnelli samen aperitieven in de Ostend Queen. We hebben ook gedineerd met Shaggy. Zo heb ik veel momenten meegemaakt waarvan je pas achteraf beseft hoe bijzonder ze waren.

Van Shaggy tot Liza Minnelli

Doorheen de jaren maakte de adjunct-directeur heel wat mee achter de schermen van het Kursaal. “Als de artiest aankomt, heten we hem altijd welkom. Op dat moment zie je al meteen wie daarvoor openstaat en wie minder. Als ze liever met rust gelaten worden, dan houden we daar uiteraard rekening mee. Sommige artiesten zijn ook op tournee en hebben rust nodig. Maar de meeste artiesten die we ontmoet hebben, waren heel sympathiek, zelfs de grote sterren. Zo wilde Liza Minnelli (Amerikaanse actrice, nvdr.) samen aperitieven in de Ostend Queen, het restaurant onder het dak van het Casino Kursaal. We hebben ook eens gedineerd met Shaggy (Jamaicaanse reggaezanger, bekend van de hit ‘It Wasn’t Me’, nvdr.). En ik heb ooit gebabysit op het kleinkind van de Britse popzanger Engelbert Humperdinck. Hij was net grootvader geworden en zijn dochter was ook meegekomen. Zij ging kijken naar het concert en ik ben bij het kindje gebleven. Zo heb ik veel momenten meegemaakt waarvan je pas achteraf beseft hoe bijzonder ze waren.”

Geen stroom? Jenever voor iedereen

Toch is het niet altijd glitter en glamour. “In deze job is iedereen wel een manusje-van-alles. Je moet ter plaatse soms oplossingen kunnen verzinnen. We hebben ooit een optreden moeten afgelasten. Op het laatste moment was er een technisch probleem dat niet meer kon opgelost worden. Dan moet je op het podium stappen en vragen aan de mensen om de zaal te verlaten. Dat zijn de minder leuke momenten natuurlijk. Er was ooit ook een volledige elektriciteitspanne op het Monacoplein toen Geert Hoste moest optreden. Hij is dan meegegaan terwijl we de bezoekers een glaasje jenever aanboden. Het werd uiteindelijk nog een toffe avond voor iedereen op die manier.”

Showstop

Het Kursaal kon de laatste jaren elke zomer een internationale musical naar Oostende brengen. Een droom voor Gwendoline. “Ik ben een grote fan van de shows in Londen. Ik wou ooit werken op West-End, maar ik ben wel trots dat Oostende op de kaart staat bij de producenten.” Dat loopt weliswaar niet altijd over rozen. “Bij de première van Dirty Dancing kreeg de hoofdrolspeler bijna een hak in zijn oog. Gelukkig kon alles toch gewoon doorgaan. Ook bij Evita hebben we een showstop gehad omdat er een technisch probleem was. Dat was een heel spannende week voor ons. Tijdens de laatste show heb ik dan meegedaan als figurant en gedanst op het podium. Normaal zou ik dat niet zo snel durven, maar ze hadden me goed vermomd en het was leuk om even alle stress van ons af te laten vallen.”

15 jaar later slaagt het Kursaal er nog altijd in om met een relatief klein team van 15 voltijdse equivalenten of 18 medewerkers het gebouw zonder subsidies te runnen. “Het is altijd een uitdaging om een gevarieerd programma uit te werken, maar we blijven verder inzetten op groei. We zijn een klein team, maar het is niet het aantal dat telt, maar de kwaliteit van onze mensen die ervoor zorgt dat het Kursaal goed draait”, besluit Nys.