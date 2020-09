Hubert Rubbens wandelt naar Compostella voor De Lichtbaken Leen Belpaeme

02 september 2020

16u16 0 Oostende Hubert Rubbens, bekend als organisator van Oostende voor Anker, is vertrokken voor een tocht van 600 kilometer via de Caminho Português naar Compostella.

Met zijn tocht zamelt Rubbens geld in voor vzw Lichtbaken. Hij is onderweg tot en met 18 september. “Ik zamel hiermee geld in voor één van de goede doelen die mij nauw aan het hart ligt, namelijk vzw Lichtbaken. Deze Oostendse vzw gaf vorig jaar over de 18.400 warme maaltijden aan kansarmen. Mijn target was 5.000 euro, het aantal kilometers dat ik daadwerkelijk marcheerde sinds 15 november als training samen met mijn tocht in Portugal en Spanje. Maar nu reeds kreeg ik de steun van tal van vrienden, kennissen en ook mensen die ons gewoon willen steunen en staat de meter reeds op 10.000 euro”, zegt Rubbens. Voor vertrek werd nog een pasta-avond georganiseerd in Harbours Kitchen in Breden waar een cheque overhandigd werd aan de vzw.