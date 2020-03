Hotels mogen open blijven, maar dat heeft ook zijn nadelen. “Klanten bellen massaal af, maar wij kunnen geen overmacht inroepen” Leen Belpaeme

15u38 13 Oostende Hotels mogen voorlopig nog open blijven, maar dat is heuse uitdaging als alle restaurants, cafés en quasi alle activiteiten in de stad gesloten of afgeschaft werden. Er wordt dan ook massaal afgebeld en hoteliers weten zelf amper hoe ze hun hotelgasten kunnen bedienen.

Restaurants en cafés moeten vanaf morgen helemaal dicht, maar hotels mogen voorlopig open blijven. Dat is weliswaar niet zo positief als het zou klinken. “Doordat we niet moeten sluiten kunnen we geen overmacht inroepen. We kunnen daardoor bepaalde contracten niet opzeggen en we kunnen ons personeel ook niet op technische werkloosheid zetten. Ondertussen bellen onze klanten wel massaal af. We kunnen het hotel ook niet laten draaien met twee kamers”, zegt Bart Boelens van Horeca Middenkust en hoteluitbater. “We mogen nu niet panikeren en we wachten af tot na het weekend, maar we kunnen niet ontkennen dat de impact enorm zal zijn. Het was al geen schitterend voorjaar met bijna elk weekend wel een storm.”

Ook de hotelgasten die er nu nog zijn hebben een pak vragen. “De mensen moeten vanaf nu op de kamer eten. We gaan het ontbijt op de kamer serveren. Heel wat restaurants organiseren nu afhaal en levering, maar hoe we dat als hotel moeten oplossen is niet helemaal duidelijk.” De vragen komen sinds vannacht dan ook massaal binnen.

Heel wat hotels stellen alvast alles in het werk om het hun gasten zo comfortabel mogelijk te maken. “We blijven open en stellen alles in het werk om u een onbezorgde vakantie te bieden. We nemen alvast volgende maatregelen”, laat Hotel Bilderdijk in De Haan weten via sociale media. “Eten kan afgehaald worden of geleverd worden door verscheidene traiteurs/restaurants. Ter plaatse bezorgen wij u een lijst van traiteurs/restaurants die hieraan meewerken. U kan deze maaltijden bij ons nuttigen. We voorzien in een gedekte tafel.” Ook hier proberen ze zo positief mogelijk te blijven. “Een heerlijke wandeling langs het strand of door de duinbossen is gezond en vrij van virussen - ideaal om de nodige vitaminen op te doen.”