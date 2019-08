Hotelier verbouwt en opent charmante nieuwe zaak in Oostende. “Kleine hotels aan de kust kunnen wel degelijk overleven” Leen Belpaeme

12 augustus 2019

18u00 0 Oostende De Koningstraat in Oostende doet zijn naam eer aan met hotel Monarc. Een verouderd tweesterrenhotel in een statig pand heeft er plaatsgemaakt voor een charmante en moderne zaak. “Dat kleinere hotels het aan de kust steeds moeilijker hebben? Mensen komen hier voor beleving en een persoonlijke service. Daar blijft altijd een markt voor”, zegt eigenaar Fabian Buffel. Toerisme Oostende geeft hem gelijk.

Fabian Buffel is al 20 jaar de uitbater van een hotel in de Koningstraat. Eerst huurde hij het oude hotel, later werd hij eigenaar. Er waren 30 kamers in de tweesterrenzaak. Nu zijn er dat 21. “Drie jaar geleden zijn we gestart met grondige verbouwingen. We hadden de keuze: ofwel verkopen ofwel volledig renoveren. Het gebouw was óp. Zoals veel dergelijke hotels was er de jaren voorheen vooral veel aan opgelapt. Wij hebben alles eruit gehaald en wilden de originele aspecten in ere herstellen. Zo was er een vals plafond in het eerste deel van het hotel waar nu de bar in de onthaalruimte werd ondergebracht. We hebben het plafond weggenomen en de originele kroonlijsten laten gieten. Ook de balustrades waren in de loop der jaren vervangen door aluminium latten. Ik heb zelf een nieuw ontwerp gemaakt met ons logo in verwerkt, zodat de gevel er opnieuw authentiek uitziet”, licht Fabian Buffel toe.

Hij heeft heel wat karweien zelf gedaan: van het zandstralen van de gevel tot het plamuren. “De werken zijn nog niet helemaal klaar. Er moeten hier en daar nog zaken afgewerkt worden en de kamers moeten nog uitgerust worden met een minibar, een safe en airco. Maar na drie jaar was het weliswaar tijd om terug open te gaan. Dat is intussen gebeurd.”

Het resultaat is verbluffend. De trappenhal met authentieke trap oogt indrukwekkend, maar toch is de gang evengoed modern ingericht. Er valt ook meer licht binnen. “Tussen het oorspronkelijke gebouw en de aanbouw achteraan was vroeger een verbinding gemaakt, en het ontbijtbuffet stond hier. We hebben dit opnieuw opengemaakt, waardoor er véél meer licht binnenkomt in het gebouw. We hebben de kamers ook groter gemaakt door van twee kamers één grote te maken. Elke kamer heeft een grote badkamer met een inloopdouche. We hebben ook een familiekamer, met twee aparte delen. Zo hebben de ouders de nodige rust en privacy als ze nog willen genieten van hun avond terwijl de kinderen slapen.”

Drie Gapers

De naam van het hotel is niet toevallig gekozen. “Ze verwijst naar de Koningstraat. Maar monarchie was te moeilijk om uit te spreken in sommige talen, waardoor het Monarc geworden is", glimlacht Fabian. “En het is ook een woordspeling op ‘mon arc’, mijn boog. Ik werd namelijk verliefd op dit gebouw, maar specifiek op de boog in de bar. Het logo en de M verwijzen dan weer naar de Drie Gapers, hier iets verderop.”

Kleinere hotels hebben het de jongste jaren steeds moeilijker, toch is Fabian vastberaden. “Als kleine zaak hebben we veel meer vaste klanten. Onze bezoekers zijn geen nummers. Ze komen voor de persoonlijke service en de beleving. Daar is zeker een markt voor.”

Pieter Hens van Toerisme Oostende beaamt dit. Hij ziet dat kleinere hotels mét een goed concept goed kunnen overleven. “Een groot hotel heeft schaalvoordeel, omdat het de kosten kan spreiden over meer kamers. Maar de hotelsector is wel steeds meer een belevingseconomie geworden. Mensen willen een uniek concept. Voor dergelijke hotels is er altijd een publiek. Het nieuwe Monarc is dan ook een meerwaarde, ook voor de uitstraling van de stad”, stelt Pieter Hens.

Meer info: www.hotelmonarc.com