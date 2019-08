Hotelafdeling Ensorinstituut start nieuw schooljaar in gloednieuwe Foodbox Leen Belpaeme

26 augustus 2019

18u42 5 Oostende De leerlingen Hotel van het Ensorinstituut starten het schooljaar op 2 september in de gloednieuwe Foodbox. Het gebouw naast het Ensorinstituut is volledig klaar en biedt de allernieuwste snufjes in vier volledig ingerichte keukens. De opleiding was tot eind vorig schooljaar nog ondergebracht in de oude hotelschool aan het station.

De afdeling Hotel zal tegen de start van het schooljaar zo’n 80 leerlingen tellen, dat is al meteen een stijging ten opzichte van vorig jaar. De nieuwbouw heeft daar zeker iets mee te maken. “We merken nu inderdaad al dat we de plaats die we hebben volledig zullen kunnen benutten. De nieuwe school heeft een positieve invloed op het leerlingenaantal. Ouders en leerlingen die een rondleiding volgen, zijn dan ook onder de indruk”, licht directeur Barbara Himpens toe. Het nieuwe gebouw kwam niets te vroeg. De oude hotelschool was behoorlijk verouderd en er werd niet meer geïnvesteerd omdat het gebouw sowieso wordt afgebroken. “In het laatste schooljaar kwam er veel lap- en tapwerk aan te pas om het jaar rond te krijgen. We voldeden nog aan de normen, maar het was niet meer aangepast aan wat we wilden aanbieden. Nu is het gebouw ergonomisch aangepast en heel functioneel ingericht.”

Allernieuwste snufjes

Alle praktische lessen zullen in het nieuwe gebouw gegeven worden. Voor de theorielessen gaan de leerlingen naar het Ensorinstituut naast de deur. De volledige afdeling Hotel van voltijds, deeltijds tot duaal leren kan terecht in de Foodbox, alsook de avondschool. Alle leerlingen zullen gebruik kunnen maken van moderne apparatuur. “We hebben de allernieuwste snufjes voorzie qua apparatuur. Het is ook mooi en efficiënt ingericht. Op de benedenverdieping zijn naast het onthaal nog koelruimtes, kleedkamers en andere technische ruimtes. We hebben ook een verdieping met keukens met een gedeelde wasstraat. We hebben bovendien een didactisch restaurant en op de bovenverdieping is er een groot restaurant dat openstaat voor het publiek. Hier is een open keuken voorzien. Op het dak is er terras met heel wat plaats. Het restaurant gaat pas in oktober open. We moeten nog volledig opstarten in het nieuwe gebouw. Het zal voor iedereen nog even aanpassen zijn.”

Drie campussen

Het project zit al enkele jaren in de pijplijn en de bouw zelf heeft twee jaar geduurd. “Het was geen evident project voor ons als school, ik ben dan ook blij met de ondersteuning die we krijgen vanuit de scholengroep Stroom. Dankzij hen konden we dit realiseren.” Het Ensorinstituut beschikt nu over drie campussen. In de Schapenstraat werd enkele jaren geleden al de Box geopend voor ondermeer de richting podiumtechnieken. “Door het type gebouw hebben we dit de ‘Foodbox’ genoemd om de fysieke campusplaats aan te geven. Het hoofdgebouw is nu de ‘Be Box’ om te verwijzen naar het ‘zijn’. Alle andere afdelingen worden hier ondergebracht. Foodbox spreekt de jongeren ook meer aan als naam”, zegt de directeur nog.