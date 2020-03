Horecazaken blijven eten maken, ook al is dat niet altijd rendabel. “We laten klanten niet in de steek” Leen Belpaeme

15u16 3 Oostende Een week geleden werd duidelijk dat het coronavirus het ganse land voor een tijdje zou stilleggen. De eerste die moesten sluiten waren de horecazaken. Nu houden heel wat zaken nog altijd vol om eten te maken dat kan afgehaald worden of geleverd. Om winst is het hen niet altijd te doen. “We doen dit voor de klanten”, zegt Johan De Smet van restaurant de Kromme Elleboog.

“We hadden geen verwachtingen toen we gestart zijn met takeaway, maar we wilden ons trouw cliënteel niet in de steek laten”, vertelt Johan Desmet. “We doen het vooral als service en het valt mee. Mensen komen niet zo graag meer buiten, dus het is vrij kalm. Wij zorgen ook wel voor levering als mensen dat willen. We verwachten wel dat de vraag nog zal stijgen.” Johan en zijn vrouw Martine Deruytter werken alleen in de zaak. “Het is een manier om ons bezig te houden en alle beetjes helpen. We blijven dan ook voortdoen. Ik werk met een menukaartje met keuze tussen vis en vlees, maar als mensen iets vragen en we kunnen het klaarmaken, dan doen we dat ook.”

Sociaal contact

Ook bij Bistro des Belges op het Hazegras stromen de bestellingen niet massaal binnen. “We komen aan een twintigtal bestellingen per dag. Dat zijn er veel minder dan normaal. We blijven vooral open omdat we in een buurt zitten waar veel oudere mensen wonen die zelf niet meer kunnen koken. Zij komen dagelijks bij ons eten en we willen hen niet in de steek laten”, licht Jens Sys toe. De zaak zet hun kokkin in om de maaltijden klaar te maken, het overige personeel is momenteel werkloos. “Met de huidige bestellingen draaien we net break-even of misschien zelfs niet. We zullen dit week per week moeten bekijken. Zolang we kunnen, blijven we verder doen.” De zaak heeft de nodige maatregelen genomen om het veilig te houden voor iedereen. “We hebben de bistro volledig afgesloten en voorzien één ingang. De mensen mogen maar één per één binnen en ze blijven op een veilige afstand. Wij dragen handschoenen en de keuken wordt vaker gepoetst.” Ook het sociaal aspect is belangrijk. “We merken inderdaad dat mensen ernaar uitkijken om even een praatje te slaan.”

Webshops

Het Economisch Huis houdt ondertussen een lijst bij van welke horecazaken een aanbod hebben. “Eén zaak is de voorbije week met haar activiteiten gestopt. Ondertussen komen er ook enkele bij die zich eerst voorbereid hebben”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) “We moeten de ondernemers blijven stimuleren om dit te doen. Veel zaken zijn heel creatief. Zo zijn er al die een webshop hebben geopend, zodat bestellingen nog veiliger kan verlopen. Ik zie overal ook dat er gedisciplineerd wordt toegezien op de veiligheidsmaatregelen.”

Nood aan een babbel

Het Economisch Huis was de voorbije dagen druk in de weer om ondernemers de juiste informatie te bezorgen. “We proberen zoveel mogelijk mee te helpen en we bellen rechtstreeks naar Vlajo of het crisiscentrum als er vragen zijn en om alles in goede banen te leiden. We hebben ook gekeken om de stadstaks op te schorten. We wachten verder wel af welke maatregelen er van bovenaf genomen worden, zodat we efficiënte maatregelen kunnen nemen op lokaal niveau.” Daarnaast biedt het Economisch Huis ook een luisterend oor. “Sommige zelfstandigen hebben ook eens nood aan een babbel, zeker de zaken die net gestart zijn. We willen dan zeker ook een luisterend oor bieden. Samen met het Sociaal Huis zal er ook gekeken worden om dringende steun te geven aan zelfstandigen die niet kunnen wachten op de overbruggingsuitkering”, zegt de schepen nog.

Hier kan je een lijst vinden met alle horecazaken waar je een maaltijd kan bestellen om af te halen of te laten leveren.