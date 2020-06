Horecazaak trekt aan alarmbel: “Reserveren en dan niet komen opdagen... in coronatijden is dit compleet respectloos” Timmy Van Assche

28 juni 2020

14u53 40 Oostende De uitbaters van bistroom De Baron trekken aan de alarmbel. In een vlammende post op Facebook klagen ze aan dat verschillende klanten reserveren, maar dan niet komen opdagen. “Zaterdagavond stuurde een tafel van vijf ondanks een boeking zonder verwittigen hun kat. Dat is een zesde van onze huidige capaciteit. In coronatijden is dit compleet respectloos.”



Het is een oud zeer in de horecasector: mensen die ondanks een boeking niet komen opdagen. Ontzettend vervelend voor de zaakvoerders, die het lege tafeltje diezelfde avond nog moeilijk kunnen opvullen. Wetende dat heel wat horecazaken in de nasleep van de lockdown nu met een verminderde capaciteit werken, is elke tafel en stoel van belang.

Respectloos

Zaterdagavond was voor Kevin Muys, Kelly De Beuker, Mick Luyckx en Conan Van Looy van bistroom De Baron, een van de bekendste adresjes van Oostende, de druppel. “Sinds de heropening hebben we al enkele tafels gehad die zonder te verwittigen niet zijn afgekomen. Ook vanavond (zaterdag, nvdr) stuurden vijf mensen hun kat. Dat is een zesde van onze capaciteit in de eerste shift die we niet kunnen opvullen, omdat straks de tweede shift begint”, zeggen ze op Facebook. “In normale omstandigheden is dit al schandalig, maar in coronatijden is dit onwaarschijnlijk bruut en respectloos. Mensen, jullie spelen met anderen hun broodwinning. Hier is geen ruimte voor egoïstisch, nalatig gedrag! Bepaalde mensen moeten eindelijk eens snappen dat wij ook moeten werken voor ons geld.”



Inkomensverlies

Een dag later is de woede nog niet bekoeld. “Het is niet de eerste keer dat dit voorvalt. Ook voor corona uitbrak, was dit al een probleem”, zegt Mick Luyckx. “Voor grote groepen vragen we normaal een voorschot. Voor kleine tafels doen we dat niet omdat velen pas de dag zelf of een uurtje vooraf een tafeltje boeken en we bovendien heel wat vaste klanten hebben die wel altijd opdagen. Nu draaien we aan een capaciteit van dertig couverts terwijl dat anders 65 zitjes zijn. De tafel van vijf personen die niet is komen opdagen, betekent een groot inkomensverlies. We hebben wel een terrasuitbreiding gekregen, maar als het weer tegenzit, kun je daar geen klanten zetten. Een simpel telefoontje dat ze niet konden komen, was genoeg geweest. We begrijpen ook wel dat er iets kan tussenkomen. Maar zomaar niet opdagen? Nee, dat kan echt niet."

Op sociale media krijgt De Baron veel steun, zowel van klanten als andere horeca-ondernemers. “En dat doet deugd. Het toont aan dat we niet de enigen zijn die hiermee te maken hebben.”