Horeca-uitbaters niet opgezet met reservaties die niet komen opdagen : “Groep van 9 personen komt niet af, da’s bijna de helft van onze capaciteit” Timmy Van Assche

02 juli 2020

11u20 4 Oostende Na bistroom De Baron uit Mariakerke, slaat nu ook de Oostendse koffiebar Albrecht alarm. Zaakvoerder Elke Albrecht zag donderdagochtend een groep van maar liefst negen personen niet opdagen. “Dit is héél nefast voor onze werking. Een telefoontje op voorhand kan zoveel problemen voorkomen.”

Afgelopen weekend zagen de uitbaters van de Baron in Mariakerke - voor de zoveelste keer al - een groep van vijf personen niet opdagen, ondanks een reservatie. Maar ook Elke Albrecht van de gelijknamige koffie- en ontbijtbar in de Hertstraat, in het stadscentrum, moet met eenzelfde probleem afrekenen. “Momenteel draaien we op een capaciteit van maximum 22 personen. Donderdagochtend, tijdens de eerste shift, kwam een groep van negen personen niet opdagen. Dat is bijna de helft van onze maximumcapaciteit", zucht Elke. “Vooral ‘s ochtends is voor ons een belangrijk moment, omdat dan veel klanten komen ontbijten. We hadden dit probleem al voor de uitbraak van het coronavirus, maar sinds we uit de lockdown zijn gekomen, is het precies veel erger geworden.”



“Een telefoontje een dag op voorhand om te verwittigen dat mensen hier niet geraken, kan zoveel problemen voorkomen. We kunnen die opnieuw vrijgekomen tafels dan aan andere klanten geven, want we krijgen veel vragen binnen om te reserveren.” Elke zal nu een voorschot vragen op basis van het aantal personen. Wie bijvoorbeeld met twee wil komen ontbijten, zal tien euro op voorhand moeten betalen. “Enkel omdat we zo een stok achter de deur houden.”

Op Facebook schrijft Elke de frustratie van zich af in een erg zachte toon. “Maar vanbinnen ben ik écht heel kwaad. Ik heb die tekst ook verschillende keren herschreven en laten nalezen. Want zomaar niet afkomen ondanks een reservatie is héél nefast voor onze werking en omzet.”