Hoog aantal auto-inbraken in Oostende: politie houdt extra controles Bart Boterman

09 januari 2020

10u13 0 Oostende In Oostende is de jongste maanden een pak inbraken in voertuigen gebeurd. In december waren dat er gemiddeld twee per dag. De lokale politie en stad Oostende zullen daarom extra controles uitvoeren en zetten bijkomend in op preventie.

In november vorig jaar zijn 51 inbraken in voertuigen geregistreerd in de badstad, in december 2019 waren dat er zelfs 62. Een forse toename in vergelijking met de maanden ervoor, al was er in oktober 2018 ook een dergelijke piek met 55 auto-inbraken. De lokale politie en het stadsbestuur zullen naar eigen zeggen meer inzetten op preventie, sensibiliseren en extra controles om het probleem tegen te gaan.

Controles en sensibiliseren

“Zowel de gemeenschapswachten als de interventiediensten van de lokale politie houden een extra oogje in het zeil in de straten waar de meeste diefstallen zich voordoen”, zeggen korpschef Philip Caestecker en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “In het stadhuis, wijkkantoren en ontmoetingscentra worden flyers verspreid, die oproepen om geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten in de wagen. De gemeenschapswachten voeren daarop meerdere controleacties uit. Als er waardevolle spullen zichtbaar zijn in auto’s, dan nemen ze contact op met de lokale politie die de eigenaar opzoekt en aanspreekt”, voegt Tommelein toe.

Wel minder sinds jaarwisseling

“Het aantal diefstallen uit auto’s neemt sinds eind december wel terug af. We blijven dit uiteraard nauwlettend opvolgen”, aldus de korpschef en de burgemeester.