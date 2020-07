Honderden reizigers opeengepakt in station Oostende door technisch defect: politie moet ingrijpen Timmy Van Assche Leen BELPAEME

31 juli 2020

22u03 90 Oostende Vrijdagavond was er een groot oponthoud in het treinstation van Oostende. Door een technisch defect in een seinhuis nabij Jabbeke was er slechts één van de twee treinsporen beschikbaar. Gevolg: honderden reizigers zaten vast in de stationshal. Na een goeie twee uur was het euvel opgelost.



Oostende station in tijden van corona. Geen mogelijkheid om 1,5m afstand te houden.. retweet dit aub om mensen op de hoogte te brengen hoe het er op dit moment aan toe gaat @NMBS @StadaanZee @vanranstmarc #Corona pic.twitter.com/L0JRC0ZmYi Quinten Poppe(@ quinten_poppe) link

Terwijl het vrijdag al ontzettend druk was in Oostende, moesten de lokale politiediensten vrijdag omstreeks 19 uur massaal uitrukken naar het station. Door een technisch defect bij de seinen tussen Oostende en Brugge was slechts één van de twee sporen berijdbaar en kon geen trein meer vertrekken. Honderden reizigers stonden dus enkele uren te koekeloeren in het station, wachtend op een trein richting binnenland. “De politie (lokaal, federaal en spoorwegpolitie, red.) kwam ter plaatse om een oogje in het zeil te houden en de orde de bewaren", zegt Dimitri Temmerman van NMBS. “Rond 21.30 uur was de hinder voorbij en kon de politie iedereen aan boord laten. We lieten drie extra treinen vertrekken om iedereen weg te krijgen. Wat de oorzaak van het technisch defect juist was, is nog niet geweten.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) van Oostende: “Vrijdag hadden we de handen vol in de stad en dan kwam dit er nog eens bij. Onze politiemensen hebben prima werk geleverd om de reizigers rustig hun trein te laten nemen.”

