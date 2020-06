Hondenpoep niet opgeruimd of zwerfvuil achtergelaten? Op 70 locaties in Oostende kan u gefilmd worden Bart Boterman

12 juni 2020

15u31 6 Oostende Wie in Oostende hondenpoep niet opruimt of zwerfvuil achterlaat, hoeft niet te schrikken dat hij of zij op beeld is vastgelegd. Sinds vrijdag staat op een 70-tal locaties in de stad aangeduid dat overtreders gefilmd en zo op heterdaad betrapt kunnen worden. Daarvoor zijn mobiele camera’s aangekocht. “We rekenen erop dat dit de vervuilers zal doen nadenken”, zeggen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en korpschef Philip Caestecker.

Hondenpoep en zwerfvuil zijn al sinds jaar en dag een probleem in de steden, en in Oostende is dat niet anders. In het verleden kondigde voormalig burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) nog aan dat er DNA-tests zouden worden ingezet om vervuilers op te sporen. Uiteindelijk bleek dat eerder iets van een promostunt weg te hebben en kwam het project nooit echt van de grond.

Het nieuwe bestuur gooit het over een andere boeg, met mobiele camera’s. In het bestuursakkoord 2019-2025 is dan ook een nultolerantie op sluikstorten, waaronder ook het achterlaten van hondenpoep en weggooien van sigarettenpeuken, opgenomen. Overtreders kunnen zonder pardon een GAS-boete krijgen.

Niet overal camera’s tegelijk

“Op basis van vaststellingen door de politie en de gemeenschapswachten is in Oostende een zeventigtal ‘hotspots’ vastgelegd. Dat zijn plaatsen waar de voorbije jaren een duidelijke zwerfvuilproblematiek bestond. Het gaat om speelpleinen, afvalstraten, banken in parkjes, alleenstaande vuilnisbakken en dergelijke meer. Op die hotspots of de weg ernaartoe hangt voortaan een afbeelding dat je gefilmd kan worden door onbemande camera’s”, aldus Bart Tommelein.

Er wordt niet op elke locatie voortdurend gefilmd, maar het is wel steeds mogelijk. De camera’s zullen om de zoveel tijd worden verplaatst. Het project zat al langer in de pijplijn, maar wegens privacybezwaren werd de manier van werken eerst grondig afgetoetst met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC). Dat is nu achter de rug en de camera’s voldoen aan de privacywetgeving, laat de stad weten.

Terechte ergernis

“Stad Oostende en de lokale politie rekenen erop dat de zichtbare aanduiding van het gebruik van camera’s, inwoners en bezoekers zal sensibiliseren. Wie een afbeelding ziet hangen dat er gefilmd kan worden, beseft dat de kans op betrapping steeds reëel is”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Veel Oostendenaars ergeren zich namelijk terecht aan zwerfvuil en hondenpoep. We doen er alles aan om overtreders aan te pakken”, aldus de burgemeester en de korpschef.