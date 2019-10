Honden zijn (nu ook officieel) de klok rond welkom op het strand Leen Belpaeme

01 oktober 2019

11u30 0 Oostende Vanaf 1 oktober zijn honden opnieuw 24 uur per dag welkom op het strand. Dit tot en met 31 maart. In de praktijk waren er de afgelopen weken weliswaar al heel wat baasjes die hun hond mee namen voor een wandeling op het strand.

Het stadsbestuur besliste in het voorjaar om honden meer vrijheid te geven op het strand. De toegang met honden op de Oostendse stranden is volledig vrij vanaf 1 oktober tot en met 31 maart. “Honden en hun baasjes kunnen in de winter de klok rond genieten van onze stranden. De plaatsen waar honden aan de leiband moeten, zijn duidelijk aangeduid met blauwe borden”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Honden mogen vrij rondlopen op het strand behalve op het Sportstrand en in het gebied tussen de Westlaan en de grens met de gemeente Middelkerke. Dat laatste op advies van Natuurpunt. De waadvogels in het natuurgebied zouden opgeschrikt worden door loslopende honden. De eigenaar en/of begeleider van de hond moet de loslopende hond wel steeds in bedwang kunnen houden. De openbare orde mag niet verstoord worden door de aanwezigheid van de hond.