Hof van beroep wil deskundigen horen in zaak rond de dood van baby Nils Jeffrey Dujardin

26 juni 2019

16u28 0 Oostende Het Gentse hof van beroep wil deskundigen laten getuigen in de zaak rond de dood van baby Nils in 2010. De baby stierf nadat het hoofd van de dienst gynaecologie van het Henri Serruys de moeder op een foutieve manier het hormoon oxytocine had toegediend. V.D. (53) kreeg in eerste aanleg acht maanden cel met uitstel moest de ouders ook 17.000 euro schadevergoeding betalen.

Het hof besliste dat het niet genoeg had om tot een oordeel te komen. Daarom willen ze de ouders van Nils, de vroedvrouw en de gynaecologe laten ondervragen. Daarnaast zal een college van deskundigen komen getuigen over de feiten.

Voor Marta G. (44) en Stijn Desomer (41) uit Bredene is het zoveelste hoofdstuk in de jarenlange juridische strijd gestart. Op 4 oktober 2010 beviel M. in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. De kleine Nils kreeg door zuurstoftekort een zwaar hersenletsel en moest gereanimeerd worden. De pasgeboren baby werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge, maar kon niet gered worden. Hij stierf daar vijf dagen later.

Zijn ouders bestudeerden het medische dossier en ontdekten dat hun gynaecologe M. wellicht oxytocine had toegediend: een knuffelhormoon dat de bevalling moet versnellen. Hoewel de bijsluiter zegt dat oxytocine enkel in de ader mag ingespoten worden, spoot de arts het middel intramusculair in, rechtstreeks in de spier. Acht jaar na de dood van hun pasgeboren zoontje werd gynaecologe V.D. (53) uit Oudenburg in eerste aanleg schuldig bevonden aan onopzettelijke doding. De procureur-generaal in beroep vorderde een opschorting. Het hof besloot vandaag om nog eerst de betrokkenen te verhoren en de deskundigen te horen vooraleer ze een oordeel zullen vellen. De zaak zal verder behandeld worden op 25 september.