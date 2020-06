Hoe verfoeide stellingen in Koninklijke Gaanderijen het terras van Brasserie Albert coronaproof maken Timmy Van Assche

13 juni 2020

19u26 1 Oostende Drie jaar staan ze er al, de stellingen die de Koninklijke Gaanderijen moeten stutten en behouden van neervallende brokstukken. Maar zie, de stellingen bewijzen nu ook op een andere manier hun dienst omdat ze de tafeltjes van Brasserie Albert netjes van elkaar scheiden.

Vlak voor de zomermaanden van 2017 moest het plafond van de Koninklijke Gaanderijen gestut worden. Er vielen namelijk brokstukken naar beneden. Een streep door de rekening van Brasserie Albert, de horecazaak verbonden aan het iconische Thermae Palace. De uitbaters en klanten zagen het prachtige zicht op de zeedijk en het strand verpest door foeilelijke metalen palen. Uiteindelijk werd er rond de stellingen een houten bekisten aangebracht, kwestie dat passanten niet tegen de palen aan zouden lopen.

Maar wie had kunnen denken dat drie jaar na datum deze stellingen ook hun nut zouden hebben. “De houten bekisting zorgt namelijk voor een scheidingswand tussen de verschillende tafeltjes”, zegt Luc Simons, verantwoordelijke van Brasserie Albert. “Daardoor kan de opstelling van ons terras blijven zoals ze was. Tussen de tafels die vlak aan de ramen van de brasserie staan en de tafels tussen de schuttingen, is wel anderhalve meter afstand voorzien. We hebben ook toestemming gekregen om enkele zitjes aan te bieden op de eigenlijke zeedijk. In totaal biedt ons terras plaats aan 52 personen in plaats van 32 gasten voorheen. Ja, het is best grappig hoe deze stellingen, die niemand mooi vindt en het zicht belemmeren, nu toch handig blijken te zijn. Een geluk bij een ongeluk.”

Overigens heeft Brasserie Albert haar klassieke indeling van binnen gewijzigd. Normaal is één deel voorbehouden als tearoom, de andere helft voor het restaurant. In deze coronatijden is alles één geworden.

Tot slot: het stadsbestuur van Oostende is met de Participatiemaatschappij Vlaanderen en de huurder van de site bezig met het oprichten van een projectvennootschap. “Wat betreft de renovatie van de Gaanderijen zitten we nog altijd op schema. Het is onze doelstelling om dit project voor het einde van de legislatuur af te ronden", geeft schepen Björn Anseeuw (N-VA) nog mee.