Hoe pak je files aan de Konterdambruggen aan? “Als één automobilist het beter denkt te weten, draait het in de soep” Leen Belpaeme

25 november 2019

14u14 0 Oostende De stad doet een oproep om zoveel mogelijk de omleiding te volgen aan de Konterdambruggen, in de volksmond bekend als de ‘blauwe bruggen’. “Als één automobilisten de omleiding niet volgt, draait het in de soep”, zegt schepen Björn Anseeuw. Bekende Oostendenaar Jean-Marie Bolle is eveneens de files beu en schoot intussen zélf in actie. “Ik heb al met zeven diensten gesproken. Ze spelen elkaar allemaal de zwartepiet toe.”

De verbinding Kennedy - De Bolle - tussen Oostende en de vuurtorenwijk of Bredene - is ondertussen al 17 jaar geopend, maar na al die jaren blijven er zich files vormen aan de kant van het Van Glabbekeplein tot vaak voorbij het Kennedyrondpunt. Dat is het geval als de Konterdambruggen geopend worden om schepen door te laten naar de achterhaven. Daar is de jongste jaren bovendien steeds meer activiteit bijgekomen van servicebedrijven in de windenergiesector, waardoor de bruggen vaker open gaan.

Wie richting Oostende moet, kan meestal nog gemakkelijk rondrijden. Maar omgekeerd ontstaan er vaak files, omdat automobilisten gewoon blijven wachten voor de brug. Op sociale media zie je de ergernis vaak terugkomen. Jean-Marie Bolle probeerde als inwoner de bevoegde diensten aan te spreken. “Ik heb al met zeven diensten gesproken over de problematiek en iedereen speelt elkaar de zwartepiet toe”, zegt de Oostendenaar. “Ik heb nu een dossiernummer gekregen bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, maar ook daar krijg ik weinig hulp. Er zou een veel gemakkelijkere omleiding moeten gemaakt worden langs de Slijkensesteenweg, maar dat zijn natuurlijk grote werken”, beseft Bolle. “Er zou ook gewoon een stadswacht kunnen staan, die mensen aanmaant om door te rijden via de huidige omleiding. Ik heb het zelf al eens gedaan en iedereen volgde gewoon.”

“Ontzettend grote omleidingsborden”

Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) kent de situatie, maar ziet ook weinig mogelijkheden bij de stad. “De Tweebruggenstraat is een belangrijke invalsweg naar Oostende. Het is zoeken naar een evenwicht tussen een vlotte verkeersdoorstroming en een goede werking van de haven. Er zijn nu al stremtijden waarop de bruggen niet mogen geopend worden tijdens de ochtendspits, de middag- en de avondspits”, licht de schepen toe. “De omleiding (via enkele straten in de buurt, red.) wordt ook duidelijk aangeduid met ontzettend grote verkeersborden. Automobilisten zijn trouwens verplicht om die omleiding te volgen, maar als één iemand denkt het beter te weten, dan draait het inderdaad in de soep. Er zijn mensen die hun voeten vegen aan de wegcode, maar er is geen oplossing qua infrastructuur. Het enige wat je kan doen, is hopen dat elke automobilist zich aan de regels houdt. Ik heb geen probleem met boetes, maar het is ondenkbaar dat je van ’s morgens tot ’s avonds een politieagent kan plaatsen om boetes uit te schrijven”, zegt de schepen.

Oppositieraadslid Wesley Deschuytter (Vlaams Belang) kaartte het probleem aan op de gemeenteraad en verwees ook naar de problemen op de omleidingsroute. “Ik begrijp dat sommige automobilisten de omleiding niet graag volgen. Het heeft niet altijd nut, omdat de verkeerslichten niet worden afgestemd en het veel te lang duurt. Dit kan al aangepakt worden.”

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ook gewezen naar de automobilisten. “In de loop van de dag zijn er drie momenten ingelast waarbij de bruggen niet open mogen. Tussen die momenten kunnen de bruggen uiteraard wel open. Dan is alle nodige omleidingssignalisatie aanwezig om niet voor de open bruggen te moeten wachten. Het probleem ontstaat dus eigenlijk door weggebruikers die de omleiding niet volgen. De aanwijzingsborden voor de omleiding zijn dynamisch en écht groot, mét extra oranje knipperlichten bovenop”, zegt woordvoerster Veva Daniels.

Schepen Björn Anseeuw nam wel al contact op met de dienst voor enkele kleine verbeteringspunten. “Op de Prins Albertlaan zou al aangeduid kunnen worden dat de bruggen open staan, zodat mensen niet nodeloos staan aan te schuiven. Ik heb die vraag al gesteld aan het Vlaams Gewest, maar er zijn geen mirakeloplossingen.”