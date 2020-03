Hoe overleven grote gezinnen de ‘Blijf in uw kot’-regel? “Gelukkig hebben we genoeg schermpjes in huis” Timmy Van Assche

22 maart 2020

11u49 36 Oostende ‘Blijf in uw kot’. Veel gezinnen vertoeven zowat de hele dag tussen vier muren. Pittig, en zéker als je kroost uitgebreid is. Het nieuw samengestelde gezin van Jochen Verbeeke (38) en Sylvie Prévot (36) uit Oostende zoekt én vindt een goeie balans, samen met de vijf kinderen. “De ‘schermtijd’ hebben we noodgedwongen afgeschaft, anders wordt het onhoudbaar.”

Jochen heeft vier kinderen uit een eerdere relatie, zijn verloofde Sylvie heeft er ook drie. Tijdens de coronacrisis verblijft het nieuw samengesteld gezin met zijn zevenen thuis: naast Jochen en Sylvie zijn dat ook Ruby-Jack (18), Lleyton (17), Mateo (11), Romy (9) en Maite (6). Twee van Jochens kinderen – Marley (7) en Tyler (6) – vertoeven momenteel bij zijn ex-partner. “Een gezamenlijke beslissing”, vertelt de vader. “Normaal gezien hebben wij een regeling waarbij de kinderen om de week naar mij of hun moeder gaan. Omdat het nu anders té druk zou zijn, blijven zij niet bij mij. Een keuze die het beste is voor iedereen, ook al mis ik hen hard, hoor.”

Geen tuin, wel terras

Maar hoe dóén ze dat nu, hele dagen met zevenen thuis zijn? “Gelukkig hebben we een vrij groot huis”, geeft Sylvie mee. “De jongste meisjes slapen samen, de andere kinderen hebben elk hun eigen kamer. Het is dus niet zo dat we op mekaars lip zitten. Ik kan me wel inbeelden dat het voor grote gezinnen minder comfortabel kan zijn. Wij hebben geen tuin, maar wel een terras. Die heb ik in alle haast opgeruimd, zodat we toch nog gezellig in het zonnetje kunnen zitten”, haalt Jochen aan.

Sylvie, coördinator in de zorgsector, werkt momenteel van thuis uit en moet elk uur van de dag bereikbaar zijn. Jochen is kok bij het Sociaal Huis en zag zijn shifts sterk dalen. Ook zijn flexi-job in restaurant Henri is tijdelijk weggevallen. “Ik heb er dus een kind bij”, grapt Sylvie.

Maite, Romy en Mateo zitten in het eerste, vierde en zesde leerjaar. Ik moet dus wat voor juffrouw spelen én tegelijk nog werken ook. Vrije tijd is er dus nauwelijks Sylvie Prévot

“Terwijl het ongelooflijk druk is in de zorgsector, moeten we er ook voor instaan dat de kinderen mee zijn in school. De 17-jarige Lleyton kan de lessen oppikken via het leerplatform Smartschool, de oudste studeert orthopedagogie en volgt de lessen digitaal. Zij kunnen hun plan al wat trekken. Voor Maite, Romy en Mateo is het wat anders. Zij zitten in het eerste, vierde en zesde leerjaar. Ik moet dus wat voor juffrouw spelen én tegelijk nog werken ook. Vrije tijd is er dus nauwelijks. Bovendien is ook onze poetshulp weggevallen, dus komt er nog extra huishoudelijk werk bij kijken.”

Hygiëne

Kok Jochen moet eten bereiden voor de Oostendse ziekenhuizen en woonzorgcentra – twee sectoren die in het midden van de coronastorm staan. “Als ik thuis kom van mijn werk, raak ik niks aan tot mijn handen gewassen zijn. Ik heb steeds handgel of Dettol-doekjes bij me en bij ons thuis komen geen onbekenden binnen. (knipoogt) Het lief van Ruby-Jack, Kiani, mag met goeie afspraken wel nog langskomen. Het is dus steeds opletten geblazen en de hygiëne in het achterhoofd houden om geen mogelijke besmetting mee naar huis te nemen.”

Meedansen met TikTok

En ook al hebben de kinderen tijdelijk geen school meer, dat betekent niet dat ze op hun lauweren mogen rusten. “We trachten de structuur te behouden”, zeggen Sylvie en Jochen. “Ze moeten op tijd opstaan, ontbijten, zich wassen en aankleden zoals op andere dagen. Akkoord, het mag allemaal wat langer duren, maar het vaste stramien van vóór de coronacrisis blijft. De ‘schermtijd’ hebben we wel afgeschaft. Anders is dat niet houdbaar. Gelukkig hebben we genoeg schermen in huis – een Nintendo Switch, twee televisies, smartphones en tablets – om iedereen bezig te houden. De regel is wel dat het huiswerk eerst moet afgewerkt zijn. Voor wat, hoort wat.”

Als we inkopen doen, worden we scheef bekeken alsof we hamsteraars zijn. Onterecht, natuurlijk Sylvie Prévot

“Sinds kort hebben ze ook de app TikTok ontdekt en moesten wij meedoen in een dansfilmpje. Verder liggen er ook genoeg gezelschapsspelen klaar. Weet je, van drukte is eigenlijk geen sprake. De kinderen komen niet gejaagd thuis van school om dan snel aan hun huiswerk of toetsvoorbereidingen te beginnen. Nee, we hebben de indruk dat ze zelfs kalmer zijn dan anders.”

Grote gezinnen moeten sowieso meer boodschappen doen en kopen producten ook in grotere eenheden. “In deze periode kijken mensen ons raar aan, alsof we aan het hamsteren zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. We zijn nu eenmaal met veel thuis. We hebben sowieso de gewoonte om grote aankopen te doen en altijd voldoende water, frisdrank, melk, ontbijtproducten en wc-papier in huis te halen. Het eten en drinken vliegt hier de deur uit. We begrijpen niet dat mensen hamsteren. Er is nochtans voldoende voor iedereen. Vooral die jacht op wc-papier is onbegrijpelijk. Onlangs konden we zelf niet meer aan toiletpapier geraken (lachen). Maar ach, als het papier op is, kan je toch gewoon met je achterwerk in bad zitten?”