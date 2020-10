Hoe maak je Oostendse schoolbuurten veiliger? Je laat de scholen zélf meedenken Leen BELPAEME

05 oktober 2020

17u49 0 Oostende De stad Oostende wil de verkeersveiligheid rond vijf scholen verhogen. Daarbij gaan onder meer de politie en de directies na wat de pijnpunten zijn en zoeken ze samen naar oplossingen. Na zes maanden volgt een evaluatie. “Ik merk alvast dat iedereen bereid is om ‘out of the box’ te denken", zegt Nicolas Vanhaverbeke, directeur van De Groeiboom, enthousiast.

De stad organiseerde op 21 september al een opleiding rond veilige schoolomgevingen voor de directies van de Oostendse onderwijsinstellingen. Nu wordt nog een stap verder gegaan. “We willen de schoolomgevingen screenen én werk maken van veilige schoolroutes", licht schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) toe. “De oplossing ligt niet enkel in maatregelen van de stad of handhaving door de politie, maar ook in opleiding van de kinderen en het voorlichten van de ouders, buren en voorbijgangers. Vandaar dat we alle betrokkenen laten meedenken wat beter kan.” Naast de stad en de politie zetten ook de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid zich hiervoor in.

Vier in centrum, één in Konterdam

Er wordt samengewerkt met vijf scholen, waarvan vier in het centrum en één in de wijk Konterdam. “Maandag is het traject voor Basisschool De Groeiboom in de Hendrik Serruyslaan en het OLVO in de Vindictivelaan gestart. Daarna volgen op donderdag 8 oktober OLVO in de Aartshertoginnestraat en OLKO in de Kaaistraat, en tot slot de Sint-Lodewijksschool in de Guido Gezellestraat”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen).

De smalle eenrichtingsstraten waar fietsers in twee richtingen mogen rijden, zijn hier een probleem, omdat er te weinig plaats is als auto’s en fietsers kruisen Nicolas Vanhaverbeke, directeur De Groeiboom

De vijf scholen kregen eerder een vragenlijst als voorbereiding van het traject. Daarna werd er een datum geprikt met de scholen voor een theoretische opleiding en om de ingevulde vragenlijst te overlopen. Een team van experten zal voor de vijf scholen de pijnpunten in de schoolomgeving in kaart brengen. Nadien wordt ter plaatse gekeken hoe ze die pijnpunten in de praktijk kunnen verbeteren. Na een laatste brainstormsessie wordt een actieplan opgesteld. Een evaluatievergadering volgt zes maanden na het actieplan.

Oversteekplaatsen

Nicolas Vanhaverbeke, directeur van De Groeiboom, is alvast enthousiast. Nabij zijn school is al een onderzoek gebeurd. “Er werd bekeken wat mogelijk is op korte termijn en op lange termijn. Er zijn bijvoorbeeld twee gevaarlijke oversteekplaatsen in de Hendrik Consciencelaan ter hoogte van de Jozef II-straat en de Witte Nonnenstraat. Ook de smalle eenrichtingsstraten waar fietsers in twee richtingen mogen rijden, zijn een probleem, omdat er te weinig plaats is als auto’s en fietsers kruisen. Dat kan niet onmiddellijk opgelost worden, maar er zal wel voor gekeken worden. Ik merk ook dat de betrokkenen bereid zijn om ‘out of the box’ te denken.”

Niet allemaal tegelijk

Stad Oostende wil in de toekomst nog meer scholen hierin betrekken, zowel uit het kleuter-, lager als secundair onderwijs. “We kunnen niet alle scholen op hetzelfde moment doen. Vier van de vijf scholen liggen bovendien dicht bij elkaar. Op die manier kunnen we tot oplossingen komen die voor de vier scholen een meerwaarde zijn. Na dit traject kunnen we met andere scholen samenwerken”, zegt schepen Anseeuw.