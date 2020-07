Historisch waardevol pand in Kerkstraat moet dringend worden gestut

Timmy Van Assche

28 juli 2020

16u17 0 Oostende De gevel van een historisch waardevol gebouw in de Kerkstraat 6 in Oostende, vlak bij het centrale Wapenplein, moet dringend worden gestut.

Het gebouw in de Kerkstraat dateert van het laatste kwart van de negentiende eeuw. Vooral de balkons en rondbogen spreken aan, net als de geglazuurde sierstenen. Tot enkele jaren geleden was hier café Fats Domino gevestigd. Sinds kort is de straat vlak voor het pand afgesloten voor alle verkeer. Het voetpad aan het tegenoverliggende winkelcentrum is wel nog begaanbaar.

Geen afbraak

Op sociale media ging meteen het gerucht de ronde dat het opvallende gebouw zou worden afgebroken. Dat klopt niet, zo bevestigt schepen van Ruimte & Wonen Kurt Claeys (Open Vld). “Het pand staat al een tijdje leeg en we kregen een melding binnen dat de voorgevel bol zou staan naar de buitenkant toe”, vertelt Claeys. “Onze diensten hebben dit nagezien en ook een ingenieur kwam de gevel onderzoeken. Daaruit blijkt dat de gevel inderdaad uitzet en er een bepaald risico is op vallende brokstukken. Daarom hebben we met de stad beslist om de zone voor het gebouw bij hoogdringendheid af te zetten. We brachten ook de eigenaar op de hoogte. Bij burgemeestersbesluit werd ook beslist dat de gevel gestut en geschoord moet worden.”

“Het gebouw heeft een hoge locuswaarde, wat betekent dat het niet zomaar mag afgebroken worden”, stelt de schepen. “Afbraak is alleen in enkele uitzonderlijke gevallen toegestaan, zoals onoverkomelijke schade. Vooralsnog hebben we geen signalen gekregen dat dit hier het geval zou zijn.”

Naast het oude winkelgebouw zijn wel nieuwbouwplannen op til, namelijk op de hoek met de Breidelstraat. Maar die plannen staan helemaal los van het voorval met de gevel. De vzw Dement laat verstaan het dossier op te volgen.