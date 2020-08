Historisch vissersschip ‘Crangon’ krijgt opknapbeurt Leen Belpaeme

20 augustus 2020

14u10 3 Oostende De Vlaamse overheid heeft een premie van een half miljoen euro toegekend om de garnalenvissersboot ‘Crangon’ te restaureren. De boot werd in 2007 beschermd als varend erfgoed.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een beheerspremie van 503.319,18 euro toe voor de restauratie van Crangon, wat garnaal betekent in het Latijn. Dit is één van de laatste twee overblijvende houten vissersschepen in Vlaanderen die nog in de vaart zijn. Vandaag heeft het schip als beschermd erfgoed vooral een publieke en educatieve functie. “De vzw Promotie Uitstraling Bredene (PUB) gebruikt de boot voor toeristische rondvaarten waarbij ze de garnaalvisserij en -verwerking actief op zee demonstreren”, weet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “Zo krijgt het publiek de kans om dit varend erfgoed te beleven in al zijn facetten, en zich meteen ook bewust te worden van de betekenis van deze vorm van visvangst voor de Vlaamse kust.”

De beheerspremie voorziet grondige restauratiewerken aan het vaartuig, de motoren en het tuigage. De romp en het onderwaterschip worden nagekeken en het dek en stuurhuis worden hersteld waar nodig. Ook de oorspronkelijke hoofdmotor krijgt een grondig nazicht. De ‘Crangon’ werd in 2007 beschermd als varend erfgoed omwille van zijn historische, industrieel-archeologische, wetenschappelijke en sociaal-culturele waarde.