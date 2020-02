Hippe boetiek Ida Store uit Gent breidt uit richting Oostende Leen Belpaeme

21 februari 2020

12u43 0 Oostende Ida Store werd in 2018 opgestart in Gent en zakenpartners Candice Reijers en Fiona Snauwaert openen nu een tweede winkel in Oostende. “Toen we nadachten over een tweede winkel leek Oostende bijna een logische keuze. Steeds meer Gentenaars komen naar hier”, zeggen de dames.

Het verhaal van Ida startte in augustus 2018 toen Candice Reijers en Fiona Snauwaert kledingzaak Rewind overnamen in Gent. Een nieuwe wind, dus een nieuwe naam en zo werd Ida store geboren. “Ida staat voor ‘gastvrijheid’ en ‘positieve energie’ en dat sluit volledig aan bij wie wij zijn”, vertelt Candice. “Het is onze ziel en identiteit en we bieden een eerlijke service op maat. We willen tijd nemen voor onze klanten en verrassende combinaties voorstellen. Huiselijkheid en familiegevoel staan bij ons centraal.” Bij Ida store vind je schoenen, accessoires en kleding van verschillende merken. Een uniek extraatje is de eigen collectie van de zaak, die zeer toepasselijk ‘Ida’ heet. De collectie bestaat uit handgemaakte stuks en sweaters. Er zitten ook leuke stukken in die verwijzen naar Oostende. “Omdat het onze eigen lijn is, labelen we de kleding graag met onze slogan We love dogs & fashion.”

Het duo kwam niet toevallig in Oostende terecht voor een tweede zaak. “Als we naar zee komen dan is het altijd Oostende. Je hebt hier dezelfde vibe als in Gent, maar dan in het West-Vlaams. Het was dan ook bijna logisch om naar hier te komen.” Ook de locatie in de Vlaanderenstraat is een bewuste keuze. “We wilden niet in de grote winkelstraten te liggen.” Een leuk extraatje is dat je in de winkel ook na de openingstijden of op sluitingsdagen terecht kan op afspraak. Je kan de winkel zelfs samen met een vriendengroep boeken voor een ‘private shopping’. “Wil je hierbij een stukje taart, een glaasje cava of een buffet? Alles kan.” De Stad Oostende is natuurlijk blij met de uitbreiding van het winkelaanbod. “Oostende biedt meer en meer een thuis aan trendy conceptstores zoals Ida. Ze tillen de shoppingbeleving van Oostende naar een hoger niveau en daar geniet iedereen van”, aldus schepen Charlotte Verkeyn. Zelfs de burgemeester Bart Tommelein is fan. “Wanneer hippe boetieks zoals Ida naar Oostende komen, bewijst dit dat onze stad steeds meer evolueert naar een echte modestad.”