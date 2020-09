Hevige wind doet mistgordijn tegen inbrekers optrekken bij juwelier Versato Bart Boterman

28 september 2020

11u25 4 Oostende De brandweer werd zondagavond rond 21 uur opgeroepen nadat iemand een hevige rookpluim zag bij juwelier Versato in de Kapellestraat. Er werd meteen gedacht aan een brand.

Bij aankomst bleek het echter te gaan om het mistgordijn tegen inbraak dat in werking was getreden. Zo is de zichtbaarheid voor de inbrekers nihil. Van een inbraak of -poging was evenwel geen sprake. Volgens de brandweer stond de inbraakbeveiliging wellicht zeer gevoelig afgesteld. De trillingen door de wind deden het mistgordijn in werking treden. Na een grondige inspectie konden de pompiers opnieuw vertrekken. De schade is nihil.