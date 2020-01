Hevige rookontwikkeling in woning door defecte pelletkachel Bart Boterman

28 januari 2020

17u52 0 Oostende De brandweer werd dinsdagmorgen rond 7 uur opgeroepen voor voor een brand in de Guido Gezellestraat in Oostende, in de wijk Konterdam. Ter plaatse bleek het te gaan om een defect aan een pelletkachel.

Door het defect was hevige rookontwikkeling ontstaan in de woning. De brandweer had het zaakje meteen onder controle en van een echte brand bleek geen sprake. De pelletkachel werd losgekoppeld en buiten de woning geplaatst om verdere problemen te vermijden. De woning werd nog geventileerd.