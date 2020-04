Het Zorghuis schenkt geraniumplanten aan kankerpatiënten Oostendse ziekenhuizen Leen Belpaeme

30 april 2020

14u54 0 Oostende Het Zorghuis in Oostende bezorgde 180 geraniumplanten aan elk ziekenhuis in Oostende om af te geven aan de patiënten van de dienst Oncologie.

Het Zorghuis is al tien jaar actief in Oostende om alleenstaanden met kanker te ondersteunen tijdens de behandeling. “Omdat ook wij onze deuren hebben moeten sluiten, willen wij hen via deze donatieactie van Rotary Club Gistel een hart onder de riem steken”, licht voorzitter Johan Valcke toe. “De diensten Oncologie van AZ Damiaan en van het Serruysziekenhuis ontvingen maandag elk 180 geraniumplantjes om te schenken aan hun patiënten.”