Het vernieuwde James Ensorhuis gaat in mei 2020 open Leen Belpaeme

07 november 2019

13u49 0 Oostende Het James Ensorhuis wordt momenteel grondig aangepakt. Naast het bekende huis wordt een nieuw belevingscentrum ingericht rond de Oostendse kunstenaar. Op 19 mei 2020 staat de heropening gepland. 2020 zal in het teken staan van de kunstenaar in Oostende met ook nog een interactieve wandeling.

Het James Ensorhuis bleek in het verleden vaak te klein om de vele geïnteresseerde bezoekers te ontvangen. Daarom werd in 2016 al een stuk van het aanpalende pand gekocht om een volwaardig bezoekerscentrum te ontwikkelen. De werken zijn ondertussen volop bezig om tegen mei 2020 te kunnen opengaan. Er komen vijf belevingsruimtes die inspelen op verschillende thema’s. “In de eerste kamer wordt de fascinerende leefwereld van de excentrieke kunstenaar getoond. In een andere kamer worden reproducties getoond van de interieurs die hij schilderde alsook een maquette van zijn atelier waar hij De intrede van Christus in Brussel schilderde. In de derde kamer krijg je een inzicht in zijn denken en zijn scherpen blik op de samenleving door de brieven, foto’s en objecten. Bezoekers zullen ook spotprenten kunnen zien over de dood en de maatschappij en in de vijfde kamer wachten de beroemde maskers en vreemde figuren. Er is ook ruimte voorzien voor wisselende tentoonstellingen”, licht burgemeester Bart Tommelein toe.

De eerste tentoonstelling in de expositieruimte zal zich toespitsen op de link tussen Ensor en Oostende. “Als geen andere schilder was deze pionier van de moderne kunst zo verbonden met zijn geboortestad. Ensor schilderde niet enkel zeegezichten, maar ook de haven, daken en straten van Oostende. Zijn geschriften getuigen eveneens van zijn voorliefde voor de zee en de hemel van de badstad”, licht curator en Ensorkenner Xavier Tricot toe.

Oostende wil in 2020 volledig inzetten op de kunstenaar met als hoogtepunt de opening van het belevingscentrum en het vernieuwde Ensorhuis, dat voortaan ook toegankelijk zal zijn voor mindervaliden. Er zal volgend jaar ook een interactieve wandeling gelanceerd worden. Dankzij de app kunnen gebruikers zelf Ensor vergezellen op een wandeling door zijn thuisstad. Onderweg zal hij vertellen over zichzelf, zijn vrienden en de geschiedenis van Oostende. De tocht loodst bezoekers langs 18 plaatsen. Daarnaast zal ook Oostende voor Anker in het teken staan van Ensor en de zee. Ook het Duinenkerkje, waar de schilder begraven werd, is absoluut een bezoek waard. Oostende wil volop inzetten op één van zijn bekendste kunstenaars samen met Léon Spilliaert en Constant Permeke en zo extra bezoekers aantrekken.

“We zijn ervan overtuigd dat de realisatie van het James Ensorhuis een opwaardering betekent voor het toeristische aanbod van de hele Vlaamse kust. De wereldwijde bekendheid van Ensor zal een reden zijn om naar onze provincie en Oostende te komen”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

De werken voor het nieuwe James Ensorhuis kosten 3,6 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen betaald wordt door Toerisme Vlaanderen en 125.000 euro door de provincie. Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor Toerisme, zakte donderdag naar Oostende af voor een ‘eerstesteenlegging’.