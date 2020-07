Het UiTloket is opnieuw open Leen Belpaeme

02 juli 2020

10u54 0 Oostende Het UiTloket in CC De Grote Post heeft de deuren opnieuw geopend. In de zomervakantie kan je er elke weekdag terecht om onder andere tickets te kopen voor ‘Zomer in O.’

Door de coronamaatregelen was het UiTloket in CC De Grote Post de voorbije maanden alleen telefonisch bereikbaar. Sinds 1 juli zijn de deuren opnieuw geopend en kan je er fysiek langsgaan. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus is het UiTloket elke dag open van 10 tot 18 uur (ook op zaterdag en op zon- en feestdagen). Waarvoor kan je terecht in het UiTloket? In het UiTloket kan je tickets kopen voor alle voorstellingen van ‘Zomer in O.’ en KAAP. Ook de beurtenkaarten voor ‘Sport aan Zee’ zijn er te koop. De zomereditie van Sport aan Zee biedt voor elke sportliefhebber wat wils. Van zodra de najaarsprogrammatie van CC De Grote Post bekend is, zal je in het UiTloket ook hiervoor tickets kunnen aankopen. Het UiTloket is bovendien een UiTPAS-verkooppunt. Je kan er terecht voor alle info over deze vrijetijdspas. Tot slot geven de medewerkers van het UiTloket ook info en advies over de vrijetijdsactiviteiten in Oostende.

Het UiTloket bevindt zich in de inkomhal van CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A.