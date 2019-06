Het Duukertje brengt dance naar de Oostendse Paulusfeesten Leen Belpaeme

24 juni 2019

15u08 2 Oostende De Paulusfeesten pakken dit jaar uit met enkele nieuwigheden. Het Duukertje is een nieuwe feestlocatie waarbij DJ’s het beste van zichzelf zullen geven in een zeecontainer. De naam is een knipoog naar het voormalige nauwe viaduct op de wijk Konterdam.

Van 12 tot en met 18 augustus vinden de 47ste Paulusfeesten plaats. Ook tijdens deze editie worden enkele nieuwe ideeën op het publiek losgelaten. “Paulusfeesten is een feest voor iedereen, dus qua muzieksmaken willen we breed gaan. We programmeren heel wat muziekgenres maar dance ontbrak nog in het lijstje”, vertelt Joris Pollet, voorzitter van de organisatie. “Het Duukertje wordt een uniek kader specifiek voor dit genre.” John Loncke (JLO), bevriend organisator van heel wat verschillende dansconcepten, was meteen bereid om dit gat te vullen. “De locatie deed me meteen denken aan de ‘Rave-cave’ de kleinste maar inmiddels beruchte stage op Tomorrow land. Het Oostendse nachtleven kent heel wat kwaliteitsvolle concepten die vooral in de winter plaatsvinden. Deze nieuwe locatie biedt een ideaal platform om deze aan het bredere publiek en in light vorm voor te stellen. De Paulusfeesten zijn al zolang een begrip en het feit dat ze open staan voor heel wat verschillende genres maakt het nog interessanter voor beide partijen”, legt John Loncke uit.

Voor het eerste jaar werd er geopteerd om de locatie door vier verschillende concepten te laten inpalmen. “Op maandag zal het Lounge concept ‘ Soiree retro ‘ de spits afbijten. resident DJ ‘Phil’ zorgt er voor de beste dance en House classics. Dinsdag is het de beurt aan het nieuwe Techno concept BAM. Op donderdag is Beautiful People aan de beurt. Dit all-round concept van Paul Rubbens gaat telkens in de Bagatelle van de Hyppodroom door en herbergt vooral dancehall-reggae. Op vrijdag zal het welgekende ‘CHAUD’ concept het Duukertje inpalmen. Je mag je hier aan een heus Urban R’NB feestje verwachten.”