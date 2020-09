Herstellingswerken aan voetpaden in Groendreef, waar Proximus meteen ook haar glasvezelnetwerk zal installeren Timmy Van Assche

30 september 2020

14u42 12 Oostende V anaf maandag 5 oktober voert telecombedrijf Proximus herstellingen uit aan het trottoir in de Groendreef. Dat is de weg die langs het Maria Hendrikapark en voor een stuk parallel loopt met de Verenigde Natieslaan. De werken zullen een tweetal weken duren. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, gelden enkele tijdelijke verkeersmaatregelen.

Momenteel brengt telecombedrijf Proximus een nieuw glasvezelnetwerk - of fiber - aan in Oostende. “Na eerdere ingrepen in de Groendreef werd het trottoir onvoldoende hersteld. In samenspraak met de stad heeft het bedrijf besloten om de trottoirs te herstellen”, geeft de gemeente mee.

Beperkte hinder

Vanaf maandag 5 oktober starten de herstellingen ter hoogte van de huisnummers 1 tot 12. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zal er in de Groendreef enkel eenrichtingsverkeer mogelijk zijn vanaf het kruispunt met de Koninginnelaan tot en met het kruispunt met de Bosweg. “De aannemer verwacht dat de werken op maandag 19 oktober achter de rug zullen zijn. Het bedrijf doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De toestand wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.”