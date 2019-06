Hersenbloeding na fietsongeval door openzwaaiende autodeur Bart Boterman

16u07 1 Oostende In de Alfons Pieterslaan in Oostende is dinsdagmorgen rond 7.20 uur een 74-jarige man zwaargewond geraakt na een fietsongeval. Hij reed met zijn elektrische tweewieler tegen een openzwaaiende deur van een auto.

Het slachtoffer reed met een elektrische fiets die snelheden haalt tot 25 kilometer per uur. De man kon niet tijdig remmen toen de autodeur open zwaaide. De man liep een ernstige hoofdwonde op en een hersenbloeding. Volgens de politie is het slachtoffer intussen buiten levensgevaar, maar moet wel nog enkele dagen in het ziekenhuis verblijven.