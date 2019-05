Heroïnedealer moet 74.000 euro (!) aan ziekte-uitkeringen terugbetalen: “Maar ik heb geen cent” Siebe De Voogt

22 mei 2019

13u12 0 Oostende Een 56-jarige Oostendenaar heeft een geldboete van 8.000 euro gekregen voor uitkeringsfraude. Alain V. verkocht vijf jaar lang heroïne, maar kreeg in die periode ook een ziekte-uitkering. Hij moet 74.000 euro terugbetalen.

Alain V. kreeg een jaar geleden 30 maanden cel omdat hij in vijf jaar tijd liefst 23 kilo heroïne verkocht in Oostende en omstreken. De rechter verklaarde toen liefst 306.000 euro aan drugsgeld verbeurd. In het kader van het drugsonderzoek raakte bekend dat V. al sinds 2002 een ziekte-uitkering kreeg. “Beklaagde verdiende met zijn drugshandel 5.100 euro per maand. Hij kreeg via zijn uitkering een vorm van bestaansinkomen, maar verrijkte zich daarnaast met illegale praktijken. Hij had dus geen recht op die ziekte-uitkering.” Alain V. kreeg woensdagmorgen een geldboete van 8.000 euro. Aan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten moet hij 74.000 euro aan onterecht toegekende uitkeringen terugbetalen.

Volgens de verdediging kon V. niet tweemaal gestraft worden voor hetzelfde feit. “Het geld van de uitkeringen zat al vervat in de enorme verbeurdverklaring waartoe mijn cliënt vorig jaar veroordeeld werd”, pleitte zijn advocaat. Ook V. zelf liet zich niet onbetuigd. “Ze blijven me straffen. Ik word behandeld als een miljonair die naar de hoeren gaat en z’n geld door ramen en deuren gooit. Maar ik heb geen cent. Ik heb zelfs nog geen fiets. De Belgische staat heeft me gewoon alles afgenomen.”