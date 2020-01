Herinrichting kruispunt Jozef II straat met Kapellestraat gaat verder Leen Belpaeme

09 januari 2020

13u28 0 Oostende Vorig jaar werd gestart met de definitieve inrichting van het kruispunt Kapellestraat – Jozef-II straat als autovrij kruispunt. De eerste fase is ondertussen afgewerkt en op maandag 20 januari volgt de tweede fase van de werken.

De eerste fase van de werken ter hoogte van het kruispunt van de Kapellestraat met de Jozef II straat en tot aan de Sint-Pietersstraat is intussen achter de rug. Op maandag 20 januari wordt gestart met de tweede fase vanaf het kruispunt tot aan de Christinastraat. Het einde van de werken is voorzien tegen de paasvakantie. De opgegeven planning is onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en gunstige weersomstandigheden. Het kruispunt blijft steeds toegankelijk voor voetgangers. Ook handelszaken blijven bereikbaar. De werkzaamheden worden ter plaatse duidelijk gesignaleerd. Het kruispunt is al even autovrij, maar hiervoor werden hekkens en een barricade geplaatst. Door de herinrichting wordt de stijl doorgetrokken van de autovrije winkelstraat.