Heraanleg van de Lijnbaanstraat start in 2020: “Groene oase in het centrum van de stad” Leen Belpaeme

13 oktober 2019

14u06 0 Oostende De Lijnbaanstraat wordt een groene zone in de binnenstad. De plannen liggen al enkele jaren op de plank, maar in de tweede helft van 2020 zullen de werken starten. Het schepencollege koppelt de plannen om groen en waterpartijen te voorzien aan het Europees project Cooltowns. “Door het aanplanten van bomen en klimplanten en het introduceren van waterelementen kunnen we de hittestress in de stad aanpakken”, licht schepen Silke Beirens toe.

De Lijnbaanstraat is een van de minst aantrekkelijke plekjes in de Oostendse binnenstad. Er zijn vijftig parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een openbaar toilet. In het eerste stuk aan de Sint-Sebastiaanstraat werd in september al een pop-uptuin opgebouwd om bewoners van het centrum te tonen wat de mogelijkheden en vooral de meerwaarde kan zijn. Heel wat verenigingen kwamen langs en het werd onder andere gebruikt om te lunchen tijdens de middagpauze. Iets verderop werd nu een container geplaatst waarin mensen op woensdagnamiddag, donderdagmorgen- en avond en vrijdagmorgen kunnen langskomen om de plannen en de meerwaarde van groen in de stad te ontdekken.

Parkeerplaatsen schrappen

De focus komt namelijk op groen te liggen. “In zowel het zuidelijke als het noordelijke deel van de Lijnbaanstraat komen groene eilanden met gras en bomen, telkens met een zitrand. Verkeer zal alleen mogelijk zijn voor mensen die er een garage hebben of er moeten laden en lossen. Uit onderzoek is gebleken dat de parkeerplaatsen maar beperkt gebruikt worden voor kortparkeren. Het schrappen van die parkeerplaatsen zal dus weinig effect hebben op de middenstand. Bovendien ligt de zeeparking honderd meter verder, aan dezelfde tarieven”, zegt schepen Björn Anseeuw.

Door extra groen, water en bomen te voorzien, kan de temperatuur dalen in dit stukje van de stad Schepen Silke Beirens

De stad wil een binnentuin creëren in de binnenstad. “Dit moet een groene oase worden in het midden van de stad en het zal er aangenaam vertoeven zijn voor inwoners, mensen die in de buurt werken of bezoekers aan de stad. Dit is zeker een meerwaarde in het midden van de shoppingstad”, vindt Anseeuw.

Alle maatregelen passen binnen de klimaatdoelstelling. “We willen tonen dat we de hittestress in de stad kunnen aanpakken”, vult schepen Silke Beirens aan. “Door extra groen, water en bomen te voorzien, kan de temperatuur dalen in dit stukje van de stad.” De werken zullen in de tweede helft van 2020 starten en klaar zijn in 2021. Het gaat om een investering van twee miljoen euro.

Op de parking van de Lijnbaanstraat staat een pop-up van het Energiehuis. Hier zijn de plannen voor de straat te zien en geven experts ook info over de energiemaatregelen die mensen kunnen nemen in hun eigen woning. De container is open op woensdag van 14 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 en van 17 tot 20 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur.