Heraanleg Adolf Buylstraat start in februari en zal 1,5 jaar duren: “Winkels zullen bereikbaar blijven” Leen Belpaeme

24 november 2019

12u17 0 Oostende Begin februari starten de werken in de Adolf Buylstraat in Oostende. Alle handelaars moeten hun terras afbreken tegen 27 januari. De werken zullen zeker anderhalf jaar duren. Volgens sp.a-stadsmakers is er te weinig communicatie met de handelaars, maar schepen Björn Anseeuw zegt dat de timing al in mei werd doorgegeven. “We zullen er tijdens de werken ook voor zorgen dat de handelszaken bereikbaar blijven”, belooft de schepen.

Burgemeester Bart Tommelein liet net voor het weekend weten dat de handelaars in de Adolf Buylstraat volgende zomer geen belasting moeten betalen voor hun tijdelijke terrassen. De werken starten in februari, maar tijdens de zomerperiode zal er asfalt liggen in de straat, waardoor de handelaars in juli en augustus toch tafels en stoelen kunnen plaatsen. De communicatie in het kader van de aankomende werken wekt wel kritiek op bij oppositiepartij sp.a-stadsmakers. “De vrijstelling tijdens zulke werken is voorzien in het belastingreglement op terrassen. We vinden dit op zich een terechte maatregel, maar over de plannen, de timing en de fasering van de werken en de communicatie hierover hebben we toch heel wat vragen. Tot gisteren was er geen duidelijkheid over de effectieve start en het einde van de werken”, zegt fractieleider John Crombez.

Timing wel al bekend

Volgens schepen Björn Anseeuw was er echter al in mei een druk bijgewoonde vergadering met de handelaars in de straat. “We hebben de handelaars toen zelfs persoonlijk uitgenodigd en al op voorhand gepolst naar hun bezorgdheden. We hebben op die vergadering al de timing toegelicht, zodat de handelaars hun aankoopbeleid konden aanpassen. Die timing is nog niet veranderd. De werken starten begin februari. Er zal gewerkt worden in de Adolf Buylstraat, maar ook een stuk in de Hertstraat, het Marie-Joséplein en de Christinastraat. Eerst doen de nutsmaatschappijen hun werk tot aan de zomer. Je moet rekenen dat de werken anderhalf jaar zullen duren”, weet de schepen.

Nog een infovergadering

Op 16 december volgt een tweede vergadering waarop alle handelaars van het centrum uitgenodigd worden. “Het enige wat we nog niet toegelicht hebben, is hoe de straat er zal uitzien, maar dat was toen ook nog niet geweten. Op 16 december zullen we dat wel kunnen tonen. Tijdens de werken zullen de handelszaken bereikbaar blijven”, besluit Anseeuw.