Hendrik Baelskaai wordt blauwe zone vanaf 1 september Leen Belpaeme

21 augustus 2020

10u37 2 Oostende Om het langdurig parkeren tegen te gaan, wordt vanaf 1 september een blauwe zone ingevoerd in de Hendrik Baelskaai.

Stad Oostende besliste om vanaf 1 september een blauwe zone in te voeren in de Hendrik Baelskaai. “We hebben vastgesteld dat er vaak langdurig wordt geparkeerd op de Hendrik Baelskaai. Dat is niet de bedoeling. Na een uitgebreid parkeeronderzoek is nu beslist om vanaf 1 september een blauwe zone in te voeren op de Hendrik Baelskaai, vanaf huisnummer 30 tot aan het Vuurtorendok-Zuid. Zo willen we tot meer parkeerrotatie komen, wat de verschillende handels- en horecazaken daar ten goede zal komen. Iets wat ontzettend belangrijk is voor dit nieuwe stadsdeel.” In de Blauwe Zone mag je maximum 3 uur parkeren met een parkeerschijf. De beperking geldt elke dag van 9 tot 24 uur. Er wordt signalisatie aangebracht waar de blauwe zone van toepassing is.