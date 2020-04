Helft minder passagiers voor luchthaven in Oostende in maart, cargovolume stijgt. Vooruitzichten zien er niet goed uit Leen Belpaeme

02 april 2020

10u30 0 Oostende Het jaar startte heel goed voor de Oostendse luchthaven, maar de coronacrisis gooit net als bij heel wat sectoren roet in het eten. De impact op trafiekcijfers is significant. “Wat een schitterend eerste kwartaal moest worden is door ‘corona’ nu heel gewoontjes”, laat woordvoerder Vanessa Flamez weten.

Het aantal passagiers daalde in maart met 53,2 procent tot 11.588 ten opzichte van 24.784 passagiers in maart 2019. “We sluiten de eerste 3 maanden van 2020 dan ook af met 14,3 procent minder passagiers ten opzichte van 2019. Hierbij weegt vooral het wegvallen van de passagiersvluchten door.” Cargo doet het immers opvallend beter. “Door het wegvallen van de intercontinentale passagiersvluchten en de extra cargo capaciteit is de vraag naar cargovluchten wereldwijd toegenomen. De luchthaven van Oostende-Brugge is hier geen uitzondering. Zo steeg het cargo volume met 89,9 procent in maart ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Feit is bovendien dat een aantal andere Belgische luchthavens kampen met gebrek aan capaciteit en mankracht door o.a. COVID-19. Deze twee factoren leiden tot meer cargovolume in Oostende. Het eerste kwartaal konden we 53 procent meer cargo optekenen ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2019. Zo verwerkte de luchthaven 9.822 ton ten opzichte van 6.420 ton in Q1 2019”, geeft Flamez nog mee.

Vooruitzichten

Het luchtverkeer op de luchthaven van Oostende is inmiddels sterk gereduceerd en beperkt zich voorlopig enkel tot cargoverkeer en activiteiten zoals general aviation, essentiële helikoptervluchten en zo verder. “Het leek ons dan ook zinvol en nuttig vanuit economisch oogpunt om alle operaties te bundelen binnen het aangepast regime van minimumbezetting van alle personeelsleden.” De komende weken en maanden worden voor de ganse luchtvaartsector en dus ook de luchthaven niet gemakkelijk. “Dat we nog enkele weken absolute quarantaine voor de boeg hebben, doet ons realiseren dat het virus hoe dan ook een zware tol eist. COVID-19 verlamt de luchtvaartsector in zijn totaliteit maar we moeten hoopvol zijn en durven stellen dat een groeiende sector als de luchtvaart ook deze crisis zal te boven komen”, zegt CEO Marcel Buelens. De luchthavendirectie staat ondertussen in nauw contact met de operatoren, de Vlaamse en de Federale Overheid, om de perspectieven voor de zomerprogrammatie te bespreken.