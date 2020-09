Hele poos anders rijden door ingrijpende bouwwerken in Alfons Pieterslaan Leen Belpaeme

11 september 2020

11u25 0 Oostende Aan een pand in de Alfons Pieterslaan starten op maandag 14 september ingrijpende bouwwerken. Die duren tot juni 2021. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, neemt stad Oostende een aantal verkeersmaatregelen.

“Zo wordt de Rogierlaan tussen de Euphrosina Beernaertstraat en de Leopold I-laan tijdelijk eenrichtingsverkeer, omwille van basisschool De Vlieger”, vertelt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). Op de Alfons Pieterslaan zelf wordt ter hoogte van de werken één rijvak vrijgemaakt om voldoende ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Auto- en busverkeer uit de richting van het stadhuis zal worden omgeleid via de Rogierlaan.

Verkeer komende van het Leopold I-plein met bestemming Rogierlaan/Alfons Pieterslaan moet omrijden via Torhoutsesteenweg/Petit Paris, Torhoutsesteenweg/Jules Peurquaetstraat of Karel Janssenslaan/Leopold II-laan/Alfons Pieterslaan. “De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd”, aldus schepen Björn Anseeuw. “De fietsenstallingen in de Alfons Pieterslaan worden tijdelijk weggenomen, maar na de werken teruggeplaatst.”