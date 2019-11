Havendirecteur leidt in alle stilte ook het Economisch Huis Leen Belpaeme

15 november 2019

14u01 0 Oostende Er zijn heel wat verschuivingen binnen het Economisch Huis in Oostende. Enkele maanden geleden werd CEO Thomas Dupon al ontslagen en nu blijkt dat havendirecteur Dirk Declerck die functie op zich neemt. Centrummanager Ilse Snick gaat dan weer aan de slag in Brugge.

De raad van bestuur van het Economisch Huis besliste al deze zomer dat havendirecteur Dirk Declerck de taken van Thomas Dupon moest overnemen, maar daar werd nooit over gecommuniceerd. Dupon werd ontslagen, maar over de exacte omstandigheden wilde schepen en voorzitter Charlotte Verkeyn geen verdere toelichting geven. Ondertussen is ook centrummanager Ilse Snick vertrokken bij het Economisch Huis om in Brugge aan te slag te gaan. “We hebben inderdaad beslist om bepaalde taken aan het pakket van Dirk Declerck toe te voegen omdat er heel wat overlappingen zijn. Het Economisch Huis komt oorspronkelijk ook voort uit de nv Plassendale. Het team tewerkstelling binnen het Economisch Huis, dat een locatie heeft in de Hendrik Serruyslaan had al een eigen coördinator en dat team draait goed. Er nu een vacature voor een coördinator voor het andere team op het Hazegras. Die persoon zal de coördinatie op zich nemen voor ondernemend Oostende en de retail”, vertelt Verkeyn.

Het is geen geheim dat de N-VA in het verleden heel veel kritiek had op de werking van het Economisch Huis. “We hebben inderdaad een plan opgemaakt waarbij er meer gefocust wordt op de kerntaken. Er waren ook financiële problemen. We zijn daarom van nul begonnen en willen zorgen voor een betere service voor ondernemers en we willen meer ondernemers aantrekken.”