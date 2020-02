Haven Oostende verwijdert oude schepen uit het kanaal Oostende - Brugge Leen Belpaeme

23 februari 2020

09u30 0 Oostende Vorig jaar startte Haven Oostende de procedure om twee schepen uit het kanaal Oostende – Brugge te verwijderen. De jachten, Albatros en Viking II, zijn reeds meer dan 10 jaar in zeer slechte staat en brengen hierdoor de veiligheid en het milieu van het kanaal in het gedrang. Zo laat de Haven weten.

Beide schepen zijn niet meer gecertifieerd. Daarom werden de eigenaars vorig voorjaar vriendelijk verzocht de scheepswrakken te verwijderen. Na herinnerend schrijven, werd geen gevolg gegeven aan dit verzoek. Bij de Albatros werden grote gaten in de romp vastgesteld waardoor het oude jacht dreigde te zinken. Daarom werd op 9 november 2019 de Albatros door Haven Oostende uit het water gehaald onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Het wrak ligt nu op kaai 740. Begin maart 2020 zal ook het tweede schip door Haven Oostende uit het water getakeld worden. De Viking II is al lang buiten vaart en kan enkel nog gesleept of naar een scheepswerf gebracht worden. Voor beide schepen zullen de bergingskosten teruggevorderd worden bij de eigenaars.

Het kanaal Oostende – Brugge ligt in het havengebied van Haven Oostende. “De Vlaamse havens langs de Belgische kust zijn niet bestemd om te fungeren als een permanente ligplaats voor woonboten of pleziervaarten”, zegt het havenbestuur.