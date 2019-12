Haven Oostende test slimme hekken tegen smokkelaars: “Je raakt er niet ongemerkt over of door” Leen Belpaeme

05 december 2019

16u54 1 Oostende In de haven van Oostende zal het komende jaar een slim hek getest worden dat ontwikkeld werd in kader van het Europese project PASSAnT. De bedoeling is om de havens beter te beschermen tegen indringers. De hekken kunnen bewegingen detecteren als iemand probeert om over of door een hekken te geraken. “ We willen Haven Oostende uitbouwen tot een schoolvoorbeeld in Europa. Dat kan natuurlijk alleen maar wanneer we echt werk maken van een betrouwbare en innovatieve beveiliging”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

In oktober werd in de haven van Oostende al 60 meter hekwerk geplaatst. De proefopstelling zal het komende jaar uitgebreid getest worden onder meer door studenten van de politieschool. Het project PASSAnT ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel binnen havens. Met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling brengen kennisinstellingen uit beide landen bedrijven bij elkaar die samen een technologische totaalaanpak voorzien voor de beveiliging van havens. Betafence ontwikkelde een hek waar je heel moeilijk door geraakt. “We werken met kwaliteitsvolle materialen, omdat ze in een maritieme omgeving heel wat te verduren krijgen. Daarnaast hebben we een hoge barrière willen voorzien, die onmiddellijk afschrikt. Voor wie er toch wil proberen door of over te geraken is er een detectiesysteem dat met nauwkeurigheid aanduidt waar de indringer zich bevindt. Het alarm gaat naar een meldkamer, waar ook visueel gecontroleerd kan worden of er iets aan de hand is. Uniek aan dit ontwerp is dat het veel moeilijker geworden is om deze systemen te saboteren. Zo is de detectiekabel in een geleider voorzien aan de binnenkant van het hek, waar je van de buitenkant moeilijk bij kunt”, licht Klaas Demuynck van Betafence toe.

1,2 miljoen euro

Op het einde van de rit zal een erkend keuringsagentschap de testopstelling keuren. Over de kostprijs blijft het bedrijf vaag, maar om de haven van Oostende te beveiligen zou zo’n 3 kilometer met hekken beveiligd moeten worden. Kostprijs: 1,2 miljoen euro, exclusief de kosten om het systeem operationeel te houden. Bart Tommelein maakt zich alvast sterk dat een degelijke beveiliging, ook zonder een ferrydienst, noodzakelijk is. “We hebben baat bij een goed werkende en betrouwbare haven. We willen Haven Oostende uitbouwen tot een schoolvoorbeeld in Europa. Dat kan natuurlijk alleen maar wanneer we echt werk maken van een betrouwbare en innovatieve beveiliging”, aldus Tommelein, die het systeem zelf eens mocht testen. De bedoeling is dat de technologie zal aangeboden worden aan alle internationale havens om mensen-, drugs-, en explosievensmokkelaars buiten te houden.