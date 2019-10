Haven Oostende koopt REBO-terminal voor offshore windmolenbouw terug. “De grootste investering van de laatste 10 jaar” Leen Belpaeme

01 oktober 2019

11u17 0 Oostende De zwaarlastkade in de voorhaven van Oostende werd 9 jaar geleden ingezet om van de haven dé logistieke offshore wind hub van het Zuidelijk deel van de Noordzee te maken. Hiervoor werd samen met PMV , DEME en Artes-Group NV Renewable Energy Base Ostend “REBO NV” opgericht. REBO treedt sindsdien op als logistiek ontwikkelaar die investeert in infrastructuren. De haven heeft nu terug alle aandelen zelf in handen. “We hebben hierdoor een motor in handen en kunnen maximaal zelf investeren”, zegt CEO Dirk Declerck

Met de aankoop van de aandelen van REBO nv heeft de haven van Oostende de grootste investering gedaan in de laatste 10 jaar. Hoeveel precies betaald werd voor de aandelen willen de betrokken partijen niet bekend maken. Het was wel de Haven die zelf naar de andere aandeelhouders is getrokken met de vraag om de stap te zetten. “In 2010 was er risicokapitaal nodig om de investering te doen om van de Haven een expertisecentrum te maken voor offshore windenergie. De aandeelhouders hebben hun rol goed gespeeld, maar nu is het voor ons goed dat we maximaal zelf zullen kunnen investeren. We willen het heft in eigen handen nemen. We hebben een ambitieus plan voor de haven en er zullen nog investeringen aangekondigd worden”, vertekt Dirk Deklerck, CEO van Haven Oostende. Concreet krijgt de haven nu de terminal, maar ook de gebouwen die gebouwd werden voor verschillende bedrijven die vanuit Oostende werken om windmolenparken te beheren en te onderhouden.

Er werken nu 500 mensen in de offshore wind business in de haven van Oostende. We denken dat dit nog kan uitbreiden naar 800 mensen. Dirk Deklerck

Het is ondertussen al even geleden dat de laatste windmolens vertrokken zijn vanuit de haven van Oostende. In februari is de eerstvolgende activiteit van Seamade. “Om de continuïteit van de haven te versterken is het belangrijk dat de bezetting van REBO-terminal verhoogd wordt. De terminal heeft heel wat troeven, zoals de exclusieve ligging, aanwezigheid van zwaarlastkaaien en een RORO (roll on roll off) ponton met draagkracht van 650 ton. Deze troeven maximaal uitspelen in combinatie met een verbreding van de activiteitenradius zal ertoe bijdragen dat de Blauwe Economie ontwikkelingen zich verder kunnen vasthechten in het sociaal - economisch weefsel van regio Oostende. Momenteel werken permanent meer dan 500 mensen in de offshore wind business in de haven van Oostende. We denken dat dit nog kan uitbreiden naar 800 mensen.”

Concurrentie

De haven is een expertisecentrum, maar er is veel concurrentie vanuit andere havens. “We willen de opgebouwde kennis in de bouw en het onderhoud van de windturbines op zee zelf kunnen inzetten in projecten rond Blauwe Economie. De wereld staat nu éénmaal niet stil en het heft terug in eigen handen nemen betreffende de zwaarlastkaai lijkt nodig om de dynamiek in Haven Oostende te kunnen behouden en versterken”, zegt Charlotte Verkeyn, Voorzitter Raad van Bestuur Haven Oostende. Ook burgemeester Bart Tommelein ziet de investering als een opportuniteit. “Als voormalig Staatssecretaris van de Noordzee en Minister van Energie ben ik bijzonder verheugd dat Haven Oostende vandaag deze forse investering aankondigt. De verdere verankering van de Blauwe Economie in Oostende en de eerder dit jaar aangekondigde initiatieven door Haven Oostende worden hiermee waargemaakt.”