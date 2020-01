Haven doet het goed met meer invaarten en extra tewerkstelling Leen Belpaeme

15 januari 2020

15u23 2 Oostende Haven Oostende heeft een goed jaar achter de rug met opnieuw heel wat activiteiten in de offshore windindustrie, met een stijging in de producten die via de haven binnengekomen zijn en 13 cruiseschepen die aanmeerden. Een nieuwe ferry bleef uit in 2019.

Op vandaag zijn er meer dan 300 windturbines operationeel in het Belgisch deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit Oostende. In 2019 registreerde Haven Oostende 4.914 invaarten van Crew Transfer Vessels (CTV’s) en 138 invaarten van Service Operation Vessels (SOV’s). Ondertussen loopt de teller van de directe tewerkstelling die gepaard gaat met de dagelijkse monitoring en het onderhoud op tot meer dan 600 personen. Er worden nog altijd nieuwe windmolenparken gebouwd vanuit de haven van Oostende. In de zomer van 2019 werden de monopiles en de transition pieces voor het windpark Northwester 2 vanop op de Rebo site op zee geïnstalleerd met de Vole au Vent van Jan De Nul Group.

Daarnaast werd ook 1.589.212 ton in 2019 behandeld in Haven Oostende, een stijging van 1,7 procent tegenover 2018. De groei voltrok zich in alle cargo onderdelen, gaande van ertsen over grind en zand tot chemicaliën, landbouwproducten en kleiproducten. De hoogconjunctuur in de bouw ligt mede aan de oorzaak van deze stijging. Enkel de tonnage van de windturbineonderdelen is gezakt. In 2018 werden dan ook maar liefst 42 windturbines vanop de REBO terminal behandeld tegenover 23 monopiles van Northwester 2 in 2019. In 2020 zal dit segment terug groeien met de komst van de onderdelen voor de 58 turbines van windpark Seamade.

13 cruiseschepen

In 2019 mocht de haven 13 cruises verwelkomen die 3.782 passagiers naar Oostende en omstreken brachten. Haven Oostende mikt op de kleinere cruiseschepen uit het hogere marktsegment. Een nieuwe ferryverbinding is er niet gekomen. “Wat een nieuwe ferryverbinding betreft is het wachten op de duidelijkheden in het Brexit-verhaal. Zolang er daar onzekerheid heerst, is het moeilijk om geïnteresseerde partijen warm te maken om hierin te investeren. Een nieuwe roro-lijn behoort nog steeds tot de mogelijkheden”, laat de haven weten.