Hartverwarmend. Meer dan 160 mensen helpen vanuit hun kot mee om politiemensen, thuisverplegers, apothekers,... te voorzien van mondmaskers Leen Belpaeme

20 maart 2020

17u39 25 Oostende Meer dan 160 mensen in Oostende zijn op dit moment volop mondmaskers aan het naaien om uit te delen aan politieagenten, apothekers, thuisverplegers en andere mensen die nu beroepshalve niet in hun kot kunnen blijven, maar geen extra bescherming hebben tegen het coronavirus. “De vragen blijven ondertussen massaal toestromen”, zegt Ellen Distave.

Het project om mondmaskers te naaien is toevallig gestart omdat Ellen Distave gecontacteerd werd vanuit AZ Damiaan om mondmaskers te naaien. “We kregen materiaal vanuit Damiaan om 1240 maskers te maken. In een mum van tijd werd een team samengesteld om dit in goede banen te leiden. Deze maskers zijn nu zo goed als klaar, maar de nood bleek zoveel groter dan het ziekenhuis alleen”, stelde Ellen vast. Ondertussen kwamen er vragen binnen van zoveel mensen die smeken om extra bescherming. Het gaat om medewerkers in woonzorgcentra, thuisverplegers, apothekers, politiemensen, mensen van familiehulp, slagers, … Al die mensen blijven werken, maar ze hebben geen mondmaskers omdat die naar de zorgsector gaan.” Ondertussen zijn al zo’n 200 mensen betrokken in het project. “Ik neem samen met enkele andere mensen de coördinatie in handen, er zijn mensen die als chauffeur materiaal rondbrengen en daarnaast zijn al meer dan 160 mensen bereid om de mondmaskers te naaien. Maar we kunnen er zeker meer gebruiken.”

Veiligheid

Er worden extreme maatregelen genomen om de veiligheid van alle vrijwilligers te verzekeren. “Iedereen van ons team werkt op een veilige afstand van elkaar in aparte ruimtes. Alle naaisters blijven zoals gevraagd gewoon in hun kot. We werken met een contactloos afhaalpunt waar zakjes klaarliggen met materiaal in. De mensen krijgen een seintje van mij als ze hun zakje mogen komen afhalen. Als de mondmaskers klaar zijn worden die in een container gedropt.” Het coronavirus kan echter ook op materialen overleven. “We geven daarom een handleiding mee met de vrijwilligers. We roepen hen op om zich te ontsmetten en handschoenen te dragen. De mensen die een mondmasker krijgen moeten die ook eerst wassen op 90 graden. We zijn heel erg voorzichtig”, benadrukt Ellen.

De naaisters onderling hebben geen contact. “Ik weet eigenlijk niet wie er allemaal meehelpt aan dit project. Ik mail iedereen instructies, maar we vermijden alle fysieke contacten. We zien wel dat niet enkel ervaren naaisters hun steentje willen bijdragen. Sommige mensen vragen of ze het mogen proberen en maken dan tien maskers, maar alle kleine beetjes helpen.”

Of het dragen van mondmaskers al dan niet nut heeft wordt soms in vraag gesteld. “We maken ons geen illusies. Deze mondmaskers zijn niet 100 procent veilig, maar het is beter dan niets en iedereen die een mondmasker draagt moet nog altijd alle richtlijnen rond social distancing volgen. We worden geïnformeerd door dokters en zij zeggen ook dat het al iets kan helpen. Mensen die ziek zijn zullen minder speeksel verspreiden en dus minder snel mensen besmetten en ook omgekeerd kan het iets van speekseldruppels tegenhouden.” De mensen die een mondmasker vragen zijn zich daar ook van bewust. “Zij zijn blij dat ze dan al iets hebben, wetende dat het niet perfect is.” Lees hier meer over het gebruik van mondmaskers

De vraag blijft ondertussen zo groot dat het team nog extra mensen kan gebruiken die willen naaien. Voel jij je geroepen neem dan zeker contact op via ellen.distave@shoplily.be

We vroegen of al die mensen die zich nu vrijwillig inzetten om mondmaskers te naaieen selfie wilden sturen en de reactie was overweldigend.