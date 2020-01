Hardrijder crasht met 130 per uur langs Zeedijk en verwoest zo leven van Eddy (73) en Sonja (70): “Hij heeft onze vrijheid afgenomen” Mathias Mariën

14 januari 2020

18u05 0 Oostende Een 23-jarige Oostendenaar die met 130 kilometer per uur langs de Zeedijk raasde en daarbij een zwaar ongeval veroorzaakte, is zijn rijbewijs voor één jaar kwijt. Eddy Decoo (73) en Sonja Dewulf (70) lagen na de crash negen weken in het ziekenhuis en zweefden tussen leven en dood. “Er was die enorme slag en dan niets meer... Ons leven is volledig omgegooid", zegt het koppel.

Het ongeval gebeurde op 12 mei vorig jaar langs de Zeedijk (N34) in Raversijde bij Oostende. Wesley V. (23) reed met een rotvaart achteraan in op het voertuig van Eddy en Sonja. Het koppel stond op dat moment te wachten voor het rood licht. De impact van de aanrijding was dan ook enorm. Volgens de politierechter is het een mirakel dat de zeventigers het nog kunnen navertellen. Een deskundige berekende dat de beklaagde tussen de 130 en 140 kilometer per uur reed waar slechts 50 toegelaten was. Van remmen was geen sprake. De jongeman beschikte bovendien niet over een geldig rijbewijs.

Eddy Decoo (73) en zijn vrouw Sonja Dewulf (70) uit Oostende stapten dinsdagmorgen traag de politierechtbank binnen. Hoewel ze zich geen burgerlijke partij stelden, wilden ze wel de zaak komen volgen. Na het ongeval braken ze zowat alles wat te breken valt in hun bovenlichamen. “We verkeerden dan ook allebei in levensgevaar”, zegt Eddy. “Er was die enorme slag en dan niets meer. Mijn vrouw was pas na een maand weer aanspreekbaar. Uiteindelijk mochten we na negen weken in het ziekenhuis naar huis.”

Vroeger deden we alles zelf en samen. En plots kunnen we bijna niks meer... Op slag zijn we vijftien jaar ouder. Natuurlijk nemen we dat die chauffeur kwalijk Sonja Dewulf

De zeventigers zijn momenteel nog steeds aan het revalideren. Vooral voor Sonja blijft lang stappen heel moeilijk. “Een trui aantrekken kan ik nog altijd niet", maakt ze meteen duidelijk. “Weet je, vroeger deden we alles zelf en samen. En plots kunnen we bijna niks meer... Op slag zijn we vijftien jaar ouder. Natuurlijk nemen we dat die chauffeur kwalijk. Ons leven is volledig omgegooid."

Medicatie niet genomen

De advocaat van de beklaagde probeerde de situatie te schetsen. “Mijn cliënt weet zelf niet meer precies wat er gebeurd is. Maar hij nam op dat moment bepaalde medicatie niet. Daardoor heeft hij heel vreemd gereageerd”, klonk het verweer.

Excuses

Op het einde van de zitting richtte de aanrijder zich nog zijn slachtoffers. “Ik bied mijn oprechte excuses aan voor het trauma dat ik veroorzaakt heb door een domme beslissing te nemen. Ik hoop dat jullie ooit volledig kunnen herstellen.” Voor Sonja en Eddy betekenen die excuses evenwel weinig. “Hij heeft ons onze vrijheid afgenomen. We kunnen niet meer zomaar gaan en staan waar we willen”, zegt Eddy.

De rechter gaf Wesley V. uiteindelijk een boete van 1.800 euro en een rijverbod van één jaar. Hij zal ook medische en psychologische proeven moeten ondergaan als hij ooit nog met de wagen wil rijden.