Hardnekkige winkeldief (27) opnieuw aangehouden Bart Boterman

01 juli 2020

18u48 0 Oostende Een 27-jarige Oostendenaar is aangehouden door de onderzoeksrechter nadat hij dinsdag rond 15 uur flessen champagne probeerde te stelen in supermarkt Spegelaere in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Het winkelpersoneel had hem op heterdaad betrapt en belde de politie, die hem arresteerde. De man is geen onbekende.

Volgens het parket van Brugge komt verdachte Vinny M. in aanmerking voor vijf andere diefstallen in supermarkten in Gistel en Oostende de afgelopen maanden. Bij die feiten had hij het evenzeer gemunt op alcoholische dranken en ook tabak. De Brugse correctionele rechtbank had hem maandag pas veroordeeld tot twaalf maanden effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete voor nog eerdere winkeldiefstallen. Het vonnis was nog niet aan hem betekend, maar nu wel. Vrijdag komt hij voor de raadkamer met het oog op een verdere aanhouding voor de nieuwe feiten.